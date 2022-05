PET ŽENA PRIČA O TOME KAKO NASTAJE TORBA OD 50.000 €! Šta se krije iza jednog luksuznog proizvoda otkriva OVA predstava!

Glumac Vladimir Aleksić nakon uspeha predstave o Lepoj Breni predstaviće publici 29. maja u Bitefu svoj novi autorski projekat "Sveta Prada". Komad prati životni put jedne ženske torbe od krokodilske kože od trenutka kad se napravi dok se ne nađe u rukama mušterije, odnosno sponzoruše.

foto: Damir Dervišagić

- Ideja projekta je krenula od mene. Ovaj projekat bavi se modnom industrijom, odnosno pitanjem šta se krije iza jednog luksuznog proizvoda, kao što je ženska krokodilska torba, koja može da košta 50.000 evra. Na ideju sam došao slučajno, bio sam u Njujorku i moj prijatelj, koji radi u luksuznoj prodavnici na Petoj aveniji, rekao mi je: "Da li znaš da su ove cipele napravljene u Srbiji?" Onda sam pomislio kako je zanimljiva priča tih cipela. Njih šije radnica u Srbiji, prodaje ih emigrant u Njujorku, a možda će ih kupiti devojka čiji su roditelji pobegli od nacista. Na osnovu jedne cipele, možete da ispričate društvenu strukturu datog trenutka - rekao je Aleksić.

foto: Miša Obradović

U "Svetoj Pradi" igraju Nada Šargin, Aleksandra Janković, Milena Predić, Anđelika Simić i Jovana Belović, a rediteljka je Sanja Mitrović.

- Odlučio sam da pozovem pet pisaca i dao im pet potpuno drugačijih likova koji nemaju nikakvih dodirnih tačaka, sem torbe. Imamo kreatorku, krokodila koji je ubijen zarad torbe, imamo radnice koje rade u nehumanim uslovima, imamo sponzorušu, odnosno ženu koja je udata za ruskog tajkuna - objasnio je autor.

Nadu Šargin gledaćemo u ulozi žene ruskog tajkuna.

foto: Beta

- Moj lik je sponzorka koja je krenula sa uzemljenja, otišla sam u neku vrstu kosmosa para i veličine. Priča o tome kako kupovinom statusnih simbola, poput torbe ili sata, pokušava da obriše svoju prošlost. Ljudi kada uđu preduboko u lovu i odvoje se od ljudi, jer si okružen novcem, tada ti nije bitno u kakvim je uslovima radila radnica koja je napravila torbu. Ne mislim da sam ništa bolja od sponzorke, jer takođe kupujem neke stvari, imam neke želje, nekada i tugu utolim kupovinom, ali svi to radimo u manjoj ili većoj meri, retki su ljudi koji su uistinu svesni potrošačkog momenta. Zanimljiva mi je činjenica da su i ljudi koji su živeli pre 500 godina, kada bi našli novac ili zlato, kupovali sebi status barona. Danas je to isto, ljudi koji su na tajkunski način došli do love mogu da kupe status i priznanje od ljudi koji imaju određeno poreklo. Običan čovek, koji služi kao roblje, na njih se ne gleda - objasnila je Nada.

U predstavi važnu ulogu ima šanerka, koju tumači Anđelika Simić.

- To je jedna poštena žena koja samo radi svoj posao. Ona je Robin Hud modernog društva, čija ispovest kreće nakon izlaska iz zatvora zbog prodaje krivotvorene odeće. Jasno i glasno govori o svom poslu, stoji iza toga. Želi da menja, doduše na nepravičan način. Nije to šanerka koja valja, ona ima svoju misiju, želi da spusti vrednost deonica "Prade" i zadovolji što više ljudi, a da njena roba bude prihvaćena kako od ljudi tako i od originala - izjavila je glumica, koja je nasmejala sve novinare na konferenciji za mediji.

U komadu o torbi tu je i krokodil, koji je ubijen. Životinju igra Jovana Belović. - Prihvatila sam ulogu, jer kad bih inače imala priliku da tumačim krokodila u komadu za odrasle - ispričala je najmlađa članica ekipe.

(Kurir.rs)

