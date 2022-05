BORIS LIJEŠEVIĆ UOČI PREMIJERE PREDSTAVE: Rat i mir je značajan i danas, kada ponovo bukti SUKOB u EVROPI

Predstava "Rat i mir" Lava Nikolajeviča Tolstoja, u dramatizaciji Fedora Šilija i režiji Borisa Liješevića, biće premijerno izvedena 30. maja u Narodnom pozorištu.

foto: ATA images

Prvi i jedini put do sada, jedno od najuticajnijih dela svetske književnosti postavljeno je uopšte, u srpskom teatru, pre više od četiri decenije, a kako je objasnio reditelj, ovaj autor ima poseban značaj za kulturu.

- Trudili smo se da ispričamo priču jednako za one koje su čitali i za one koji nisu. Ovo je drugi Tolstojev naslov u Narodnom pozorištu, što govori da je Tolstoj večan. Istorija je more koje se ponekad uzburka. On uzima jedan istorijski period, koji ni sam ne pamti i u kome nije učestvovao kada se uzburkalo more Evrope. Pisao je o svetu koji se nalazi pred najvećim ratom koji je ikad bilo. Napoleon je rekao kako će osloboditi Evropu, zar ne žele i danas da je oslobode - istakao je Liješević i dodao:

foto: ATA images

- U poslednjih nekoliko meseci Tolstoj je i ovu ekipu držao na okupu u sebi, sa sobom. Nikada nisam imao priliku da radim u ekipi koja je tako posvećena, tako uronjena i podružena u materijal koji se radi, ekipi koja do te mere oseća značaj tog dela. Ne shvata samo današnji značaj već značaj koji ima uvek i za svakog od nas. Ne mislim samo na značaj komada danas, kada ponovo bukti rat u Evropi, već na značaj koji ima za svet.

U podeli su Miodrag Krivokapić, Dušanka Stojanović Glid, Hadži Nenad Maričić, Danilo Lončarević, Teodora Dragićević, Zlatija Ivanović, Kalina Kovačević, Petar Strugar, Vučić Perović, Nedim Nezirović i mnogi drugi.

