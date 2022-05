ZASTAVA JE PALA NA NAS! FOTOGRAFIJE JAKOVA SIMOVIĆA: Jugoslavije nije niti politički ni ideološki simbol već OTVORENOST I SLOBODA

Izložbu Jakova Simovića sinoć su, u Galeriji O3ONE u Dorćol placu, otvorili Ljubiša Simović, istoričar umetnosti i Nemanja Jovanov, profesor fotografije.

Ljubiša Simović je istakao da tema izložbe "Zastava je pala na nas" sa simbolom zastave Jugoslavije nije niti politički ni ideološki simbol već potpuno drugačiji odnos prema zastavi i simbolu uopšte:

foto: Mitar Mitrović

"Jakov prepoznaje otvorenost i slobodu koju je u pričama ta zemlja imala, kao i raznolikost i bogatstvo koje je ta zemlja baštinila. On tu dodaje svoju generaciju, mlade ljude koji imaju vedar i drugačiji odnos prema budućnosti i prema sadašnjosti. Kao fotograf i kao umetnik Jakov je neko ko voli ljude, voli ljudsku figuru, i ono što je bitno jeste da pokušava iz svakoga da izvuče najlepše, i čini mi se da to i uspeva. Kada je u pitanju njegov umetnički zanat, prepoznaje se da je fotografiju video kao magiju svetla, i ovde on ima barokan pristup u kome gotovo rembrantovski gradi to svetlo koje miluje njegove figure i time podiže najveći stepen estetske vrednosti. Na samom kraju ono što krasi njega i njegovu izložbu jeste ta vedrina, polet, optimizam,i time svoju umetničku karijeru započinje na jedan najlepši način."

foto: Mitar Mitrović

Nemanja Jovanov skreće pažnju na razvojni put Jakova Simovića:

"Kao svog učenika ispratio sam Jakova od poznavaoca fotografije do čoveka koji otvara svoju samostalnu izložbu i ja sam na to kao njegov profesor zaista ponosan. Moram da kažem da je interesantno kako Jakov objektivom sakuplja komadiće te strašne destrukcije koja je trajala više decenija i sastavlja ih u ono što mi danas želimo da pamtimo šta je Jugoslavija bila. Pored zanatskih stvari najviše sam ponosan što je Jakov naučio da razmišlja i da sastavlja od prosutih komadića stvarnosti neku svoju stvarnost koja se u dvodimenzionalnim ramovima našla pred vama."

Izložba je otvorena 25.maja a možete je pogledati u Galeriji O3ONE u Dorćol Placu u Beogradu do 30. maja. Mladog kolegu došle su da podrže legende fotografije Brajan Rašić i Nebojša Babić.

Brajan Rašić i Nebojša Babić foto: Mitar Mitrović

Kurir.rs

Bonus video:

08:15 Otvorena izložba April 41. u Domu vojske povodom 80 godina od bombardovanja Beograda