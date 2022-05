NOVA ISPOVEST LAUŠEVIĆA! Nikad više ljudi na promociji jedne knjige! CECA BOJKOVIĆ: Prvi utisak o ŽARKU do danas me nije PREVARIO

Nakon tri objavljene ispovesti pod zajedničkim podnaslovom "Dnevnik jedne robije", glumac Žarko Laušević u novom delu "Padre, idiote" ispisuje dane svog života na slobodi posle više od četiri godine i sedam meseci provedenih u nekoliko zatvora u Crnoj Gori i Srbiji.

I Svetlana Bojković je govorila o Žarku kao velikom glumcu.

"Žarko me je oduševio, još pre rata, kada je igrao Tibalta. Bio je nezaboravan, sjajan i pun energije. Imao je snagu pravog glumca, a do danas se nisam prevarila. Nomen est omen - ime je znak, to mu odgovara. Kao što je sunce 'žarko' tako je i on Žarko, ime mu pristaje.", priznala je glumica i proćitala je odlomak iz dela.

O delu koje će tek o naredne nedelje biti u knjižarama govorio je Muharem Bazdulj. Književnik je uporedio glumca kao pisca s junakom Šilje.

"Za celu moju generaciju serija "Sivi dom" nije bilo samo upoznavanje sa generacijom, vec ni jedna serija nije uticala na zajednicu da su ljudi dobijaju nadimke iz te serije. Žarko igra Šilju, a opis tog lika je neko ko pokušava da se snađe na slobodi. O knjizi nema šta da kaže, već da je sve ovo priča o njemu", poručio je pisac.

Petar Božović je otkrio kako je upoznao mladog kolegu još kao srednjoškolca.

"Lauš mi je '78 igrao sina. Od tada nije prestao da mi bude sin, čak i sada snimamo film "Heroji Halijarda" mi glumi sina", otkrio je glumac.

Promocija knjige održava se večeras u Velikoj sali Studentskog kulturnog centra, a na njoj će govoriti Svetlana Bojković, Muharem Bazdulj, Petar Božović, Nebojša Dugalić i Radmila Stanković. Moderator je glumac Irfan Mensur.

"Vodio sam promocije Žarka Lauševića, a nisam ni na jednoj nisam video ovoliko ljudi. Izvini, Vuče Draškoviću. Žarko neće doći večeras, ali se ovde u SKC prvi put poklonio 1984. godine. Odigrao je predstavu dva puta "Politika kao sudbina". Na sceni s njim su bili Zoran Radmilović, Miloš Žutić, Josif Tadić, Radovan Miljanić, Bogdan Diklić, Branko Cvejić", rekao je Mensur.

Govor Mensura je prekinuo Petar Božović:

"Sve si pomenuo osim glavnog glumca, a to sam bio ja".

Glumac je nastavio da govorio o delu.

Šta je sačekalo umetnika kada je stigao u Beograd? I kako je i zbog čega otišao u Njujork - ovo su samo neka od pitanja na koje Laušević odgovora u novom delu.

Ti prvi dani, nedelje, van zatvorskih zidina, spuških, zabelskih, ili onih najsumornijih, u Centralnom zatvoru, mogli bi da stanu u jedan jedini Arsenov stih: "Kao poslije bolesti, opet učim jesti, hodati..."

Promociji prisustvuju Vuk Drašković, Vesna Čipčić, Zdarvko Šotra, Petar Božović, Peđa Bjelac i drugi.

Inače, ovaj dramski umetnik najpre je objavio knjigu "Godina prođe, dan nikad", koja je prodata u ogromnom tiražu, nakon čega je usledio nastavak koji je nazvao "Druga knjiga - Dnevnik jedne robije", u kojoj opisuje život nakon presude i višegodišnji boravak u zatvoru, a potom još jedan dnevnik, naslovljen "Sve prođe, pa i doživotna", gde je publici predstavio dramatični zatvorenički dnevnik iz Zabele.

