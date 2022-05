LAUŠEVIĆ DOBIO TAKVU ŠAMARČINU OD BERČEKA DA MU JE ZUJALO U GLAVI: Zbog udarca morali da prekinu snimanje filma! (VIDEO)

Legendarni glumac Žarko Laušević ponovo je u fokusu javnosti. Nakon tri ispovesti pod zajedničkim podnaslovom "Dnevnik jedne robije", glumac je objavio novo delo "Padre, idiote".

Laušević u ovom delu ispisuje dane svog života na slobodi posle više od četiri godine i sedam meseci provedenih u nekoliko zatvora u Crnoj Gori i Srbiji, a da mu je život i te kako slikovit i zanimljiv, govori i anegdota sa snimanja filma koju je svojevremeno ispričao gostujući u jednoj emisiji.

foto: ATA images

- Aleksandar Berček me je stvarno prebio na snimanju filma "Dogodilo se na današnji dan" - otkrio je svojevremeno Žarko Laušević.

U ovom ostvarenju Miroslava Lekića, snimljenom 1987. godine, Laušević je igrao Bajru, studenta koji živi od raznošenja mleka. Mladić stanuje u šupi jednog dvorišta sa mladim bratom Grecom (Marko Ratić), a ubrzo im se pridružuje i skitnica Maleš (Srđan Todorović).

U kultnoj sceni, kada policijski inspektor, kog je igrao Aleksandar Berček, šamara Bajru zato što se suprotstavio klincima koji su mu prosuli mleko, zaista su pljuštali pravi udarci!

foto: Printscreen/Pinkfilm

- Jedan od njih je izvadio nož i ja sam se samo branio - govori Barja u tom kadru, na šta mu policajac lupa šamarčine i odgovara:

- Lažes, biješ decu, posle kažeš da je bilo u samoodbrani, priznaj čika inspektoru.

Laušević je otkrio da je tada stvarno dobio batine.

- Aca i ja smo se dogovorili da mi udari pravi šamar. To je bio jedini način da izgleda realno. Dobro me je lupio! Zujalo mi je u glavi – ispričao je glumac u jednoj emisiji i dodao da su ga i druge kolege tukle.

foto: Printscreen/Pinkfilm

- Šamarao me je i Bata Živojinović u filmu „Boj na Kosovu“, ali sam mu vratio u „Oktobarfestu“. Stevo Žigon me šamarao na probi za film „Bolje od bekstva“. Pitao sam ga: „Pa što na probi?“, a on mi je odgovorio: „I na probi!“ Ali Berček je to uradio najbolje - prisetio se svojevremeno glumac.

Reditelj filma Miroslav Lekić seća se da je Laušević bio crven od šamara.

foto: Damir Dervišagić

– Kada smo radili deo u kom Berček isleđuje Lauša, dogovorili su se da mu udara prave šamare! Nisu hteli da foliraju. Posle trećeg dubla morali smo da završimo snimanje, jer ni šminka nije mogla da prikrije crvenilo na Žarkovom licu – priča reditelj.

On je otkrio da se slavni glumac Slavko Štimac slučajno našao u filmu:

– Slavko je bio kod Žarka u Beogradu i spremao se na put za Sarajevo. Da mu ne bi bilo dosadno do polaska voza, poveli smo ga na set. Tog dana smo snimali scenu školske priredbe, pa se Štimac našao u publici koja sve to posmatra. Mnogi uopšte nisu zapazili da je to on!

(Kurir.rs)

