POSLAO JE POLICIJU U TRI NOĆU DA ME PRIVEDU! Jelena Bačić otkrila kako je upoznala muža: Ukrali kola i čuvara na venčanju!

Jelena Bačić Alimpić jedna je od najpopularnijih srpskih spisateljica današnjice, a iako mnogi jako vole njena dela, malo ko zna detalje iz njenog privatnog života, koji su, zaista, beskrajno zanimljivi.

Ona je u intervju koji je dala za Kurir, otkrila kako je upoznala svog supruga, ali i kako je rešila da se uda za njega.

- Pre nego što sam otišla u Kanadu, upoznala sam supruga, službeno. Priveo me je, pošto se nisam odazivala pozivu suda jer sam non-stop bila na putu. Radila sam tada na televiziji. On je poslao policiju u tri sata noću da me privedu i ja sam bila užasno besna na njega, nisam mogla očima da ga vidim! Namolila sam ga, zajedno s majkom, koja umalo infarkt nije doživela, da me ne vode noću u sud. Došla sam ujutro u osam i saslušana sam. Tako sam upoznala supruga, ali mi nije ostao u dobrom sećanju - ispričala je Jelena za Kurir i dodala:

- Kad sam se vratila iz Kanade, nakon godinu dana, moj otac je rekao da mi je istekla lična karta i da idem po uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih. Ja odem, stanem u red, a ispred mene gospodin sudija. On se okrene i kaže: "Kako ono beše prezime?", ne može da se seti... I ja kažem. Pita me šta radim, ja kažem držim predstavništvo u jednoj stranoj firmi. Nije bilo tada mobilnih telefona, onda sam sutradan dobila na poslu telegram u kome je pisalo: "Želim Vam uspešan dan!" I tako... Moj suprug je bio džentlmen, lepo mi se udvarao, i dugo. Onda smo počeli da se zabavljamo, u međuvremenu je moj otac doživeo infarkt, Miroslav mi je tu jako puno pomogao, pošto je to bilo na mađarsko-ukrajinskoj granici, a posle samo jednog dana bio je u Vojvodini. Bila sam s njim dok je bio prikačen na mašine i potpisala da ga vodimo u Kamenicu. Iz kola smo ga stavili na operacioni sto i profesor Radovanović ga je operisao, tako da sam ja, kad je tata preživeo taj trostruki bajpas, rekla da ću se udati i da on mora da živi.

Kada se udala za Miroslava u medijima su se pisale razne priče vezane za njihovo venčanje, a Jelena je ovaj put rešila da razotkrije pravu prirodu tih pisanja.

Naime, ta da se pisalo da su na parkingu ukrali kola i čuvara, a taj događaj je, prema Jeleninim rečima uticao jako loše na njihovo raspoloženje:

- To je vrlo naduvana priča, kada sam pročitala u novinama, pomislih, pakao. Ipak, moje venčanje sa suprugom nije bilo baš toliko skandalozno ili senzacionalno. Desio se peh, koji je bio vrlo neprijatan, pre svega mojim roditeljima i meni. Moji roditelji su pozvali jako dobre prijatelje iz Mađarske na naše malo venčanje, budući da je to bilo '94. godine, kada je kriminal bio sveprisutan. Oni su kod nas došli novim "mercedesom" jer su imućni ljudi i parkirali se na Petrovaradinskoj tvrđavi, na kojoj smo mi obezbedili čuvara parkinga. Desilo se to da je nestao i čuvar, ali i ta kola i nikada nisu pronađena. Sva sreća ljudi su imali osiguranje, pa su uspeli, nakon sedam dana od povratka, da to i naplate. Meni je bilo vrlo neprijatno i to nam je pokvarilo čitavo veče.

