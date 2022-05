NIKO OD NJIH NIJE ŽIV! Bjela u ulozi šefa DB koji upravlja NUKLEARNIM PROJEKTOM: Glumac otkrio TAJNE nastanka novog filma!

Snimanje filma Dragana Bjelogrlića "Lančana reakcija" o nuklearnom akcidentu u Vinči 1958. godine počelo je 18. maja, a premijera filma se očekuje na jesen 2023. godine, saopšteno je na konferenciji za novinare u Beogradu.

Scenario za film rađen je po romanu Gorana Milašinovića „Slučaj Vinča“, koji se zasniva na priči o petoro naučnika koji su zbog nesreće u Vinči, radeći na atomskoj bombi, ozračeni i lečeni na institutu u Parizu.

Reditelj i producent filma Dragan Bjelogrlić ispričao je da je do ideje o filmu došao kada je pre sedam godina boravio na Kopaoniku, kada mu je prijatelj pozajmio knjigu Gorana Milašinovića.

- Pre jedno sedam godina, bio sam na Kopaoniku i sreo sam prijatelja, koji je i prijatelj Gorana Milašinovića i koji mi je dao knjigu koju bi mogao da pročitam. dok sam tih nekoliko dana bio na planini, pročitao sam kinjigu i zatražio sam da se upoznam sa Milašinovićem i da se to štivo pretvori u filmsko delo. to je trajalo dugi niz godina, u međuvremenu sam radio neke druge projekte. Ono što je meni bilo najzanimljivihje je da tako jedan veliki događaj prođe mimo rada, o njemu se govorilo ali na diskretan način. Istraživajući sam shvatio da je to bio tajni projekat pod nazivom "Atomska bomba" i da je taj akcident bio dosta kontroverzan. Pod vrlo nerazjašnjenim okolonostima se alarm nije uključio i nije bilo dokaza. Ono što me najviše iznenadilo je bila priča o doktoru Mateu koji radi prvu transplataciju koštane srži. Petoro Francuskih državljana je rizikovalo svoje živote d abi spasilo potpuno nepoznate ljude koji su došli tu. Imamo odličnu psihološku dramu sa blagim elementima trilera.

Reč je o psihološkoj drami sa elementima trilera, objasnio je Bjelogrlić naglašavajući da je film mešavina fikcije i realnosti, jer se zasniva na istinitom događaju.

- Ne volim previše da se insistira na tim podelama, nisam sklon toj storoj podeli, jer taj autorski film počinje da robuje tim pravilima i prestaje da bude autorski. Kada mi neko kaže da radi film za festivale, to mi zvuči banalno kao da mi kaže radim film da bih zaradio pare. Ja sam glumac koji je 10 godina počeo da se bavi režijom i trudiću se da napravim jedan autentičan film. Baziraće se na istinitom događaju, ali će biit dosta fikcije. Pošto se radi o psihološkoj drami imaće mnogo više atmosfere, odnosa, reljefnih karaktera, biće manje atraktivnih događaja. Pravim film za publiku, čim interesuje mene, inteesuje i ljude koji žive oko mene, sigurno da neću u svojoj glavi grubo deliti, već ću se truditi da sledim svoj osećaj. Posle sedam dana snimanja odiše drugom atmosferom.

Prema njegovim rečima, nije mogao da odoli da sebe ne smesti u ulogu potpredsednika Savezne Federativne Republike Jugoslavije i bivšeg šefa Državne bezbednosti Aleksandra Leke Rankovića.

- Dugo sam razmišljao, ali nisam mogao da odolim a da ne odigram ulogu Aleksandra Leke Rankovića, potpredsednika SFRJ, dugogodišnjeg šefa državne bezbednosti i narodnog heroja.

Odgovarajući na pitanja novinara otkrio je i da se serija, kao nastavak filma, neće snimati.

- Umorio sam se od pravljenja filmova i serija, to su dva različita posla i opredelio sam se da ovo bude samo film. Platforme su dostupne ljudima i oni će moći da gledaju film i bez bioskopa, a sigurno će neko napraviti i piratsku verziju.

Bjelogrlić je otkrio i zanimljiv podatak o tome kako je poslednji član iz ekipe ozračenih naučnika umro.

- Nažalost, niko od njih nije živ. Radojko Maksić, koga igra Jovan Jovanović, je umro prošle godine od korone. Imao sam prilike da pričam sa Radojkom Maksićem, jednim divnim gospodinom, koji je, na žalost, preživeo nuklearno zračenje, presađivanje koštane srži, ali nije preživeo koronu. Jako mi je žao što taj čovek nije dočekao početak snimanja ovog filma, jer je on bio jedini živi svedok, dok su ostali učesnici ovog događaja preminuli ranije.

U "Lančanoj reakciji" Predrag Miki Manojlović igra naučnika Pavla Savića, protivnika projekta pravljenja atomske bombe, a Alisa Radaković, Jovan Jovanović i Radivoje Raša Bukvić u ulozi obolelih naučnika.

Glumci su, kako je rečeno, za potrebe snimanja filma morali da obriju glavu i uklone sve dlake sa tela osim obrva, kao i da smršaju 10 do 15 kilograma.

