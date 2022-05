KRUNA SEZONE JE KULTNI KOMAD KOJI NA SCENU VRAĆA KLASIČNU UMETNOST: Premijerno prikazan Rat i mir u Narondom pozorištu!

Premijera predstave “Rat i Mir”, rađene prema romanu velikog pisca Lava Nikolajeviča Tolstoja, u dramatizaciji Fedora Šilija i režiji Borisa Liješevića, sinoć je premijerno prikazana u Narodnom pozorištu u Beogradu u 19 časova i trideset minuta.

Ovo delo, koje je svojevrsna kruna sezone Narodnog pozorišta, veoma je značajno za glumu, ali i za savremeni život uopšte, a o tome je govorio i reditelj Boris Liješević koji je rekao da do sada nije imao priliku da radi sa ekipom glumaca koja je toliko svesna značaja nekog komada.

foto: ATA images

- Trudili smo se da ispričamo priču jednako za one koje su čitali i za one koji nisu. Ovo je drugi Tolstojev naslov u Narodnom pozorištu, što govori da je Tolstoj večan. Istorija je more koje se ponekad uzburka. On uzima jedan istorijski period, koji ni sam ne pamti i u kome nije učestvovao kada se uzburkalo more Evrope. Pisao je o svetu koji se nalazi pred najvećim ratom koji je ikad bilo. Napoleon je rekao kako će osloboditi Evropu, zar ne žele i danas da je oslobode - istakao je Liješević za “Kurir” i dodao:

- U poslednjih nekoliko meseci Tolstoj je i ovu ekipu držao na okupu u sebi, sa sobom. Nikada nisam imao priliku da radim u ekipi koja je tako posvećena, tako uronjena i podružena u materijal koji se radi, ekipi koja do te mere oseća značaj tog dela. Ne shvata samo današnji značaj već značaj koji ima uvek i za svakog od nas. Ne mislim samo na značaj komada danas, kada ponovo bukti rat u Evropi, već na značaj koji ima za svet.

foto: ATA images

Glumačka ekipa ovog ostavrenja je odlična, a čine je: Miodrag Krivokapić, Dušanka Stojanović Glid, Hadži Nenad Maričić, Danilo Lončarević, Teodora Dragićević, Zlatija Ivanović, Kalina Kovačević, Petar Strugar, Vučić Perović, Nedim Nezirović i mnogi drugi.

Poznati glumac i upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu Svetislav Bule Goncić govorio je nedavno o značaju ove predstave za Narodno pozorište:

1 / 5 Foto: ATA images

- Narodno pozorište u Beogradu uskoro započinje rad na velikom pozorišnom projektu "Rat i mir" - postavci kapitalnog dela jednog od najvećih svetskih klasika, velikog ruskog pisca Lava Nikolajeviča Tolstoja, u dramatizaciji Fedora Šilija, u režiji Borisa Liješevića. U nekom smislu ovaj komad se uklapa u našu strategiju povratka na put - značajni veliki pisci, velika dela i savremena književnost i drama i nove postavke - koji smo nazvali "Povratak u budućnost". Povratak pozorišnoj klasici sa senzibiletom za budućnost za buduću publiku. Zadatak, misija i najveći izazov Narodnog pozorišta u Beogradu jeste da pokušamo da s novom osećajnošću tumačimo i oživimo klasiku za novo vreme brzinom, dinamičnošću i novom izražajnošću i tako očuvamo i ponovo oživimo trajne vrednosti teatarske klasike za generacije koje dolaze iz novog ugla novog vremena. Želimo da inspirišemo nove autore i razgovaramo s novom publikom na jeziku njihovog vremena - objašnjava Goncić.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:55 Francuski glumac progovorio na srpskom jeziku