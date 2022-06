U BEOGRAD POBEGLA ZBOG RATA, RAZVELA SE I KARIJERU NAPRAVILA TEK U ZRELIM GODINAMA: Životna priča žene koju SVI zovu SPLIĆA

Glumica koju televizijska publika nedavno gleda u seriji "Azbuka našeg života" Aleksandra Janković godinama je zvezda beogradske pozorišne scene.

Uloga kod Jelene Bajić donela joj je i širu popularnost. Međutim, tokom priprema za snimanje izgubila je majku. Dramska umetnica juče je proslavila 51. rođendan, a iza njenog osmeha krije se pomalo tužna životna priča. Iza sebe ima brak sa trenerom vaterpola Draganom Andrićem s kojim ima sina, a u Beograd je došla iz Splita zbog rata.

"Iz Splita sam došla 1992, a moja sestra Željana se u srpsku prestonicu doselila jedanaest godina ranije, ovde je završila fakultet. Moj sin je izlet u glumačkoj profesiji imao ranijih godina, kada je učestvovao u filmu Miše Radivojevića, "Buđenje iz mrtvih", a igrao je i u predstavi "Sveti Georgije ubiva aždahu". Često mu u šali kažem da je igrao sa veličinama sa kojima ja neću imati prilike da budem na sceni. Sada ga gluma ne zanima iako je bio perfektan u tome. Oko njegove desete godine to ga je prošlo, interesuje ga sve što ima točkove, čita knjige iz oblasti ekonomije i psihologije", ovako je pre jedne decenije govorila glumica za magazin Helo.

"Vrlo sam stroga. Roditeljstvo je najodgovorniji čovekov posao. Tu se ne sme grešiti, a greške su neminovne. Vanja i ja smo sami u prilično zahtevnom gradu. Plašim se da li ću uspeti da ga vaspitam da bude sposoban za život, odnosno da ga osposobim za izazove koje život nosi, da ga vaspitanjem i obrazovanjem pripremim. Ne dozvoljavam mu da "bleji", trudim se da mu ne ostavim prostor za to. Želim da je svestan da smo svi napravljeni od istog materijala, a da nas okolnosti i svest koju imamo o svemu čine različitim. Učim ga da ako se desi nešto najbolje, ne mora da poludi za tim, a ako se desi najgore- ne bi trebalo dapotone zbog toga. Bitno je održati ravnotežu. Novac i imovina su nebitni, ja samprva dokaz kako to preko noći može da nestane. Točak stalnog stvaranja čini život. Stroga sam, nekada preterujem, ali znam da je on odličan momak", iskrena je Aleksandra koja je u Beogradu studirala, a potom i završila Fakultet dramskih umetnosti. Godina već nosi nadimak Splića.

Serija "Azbuka" govori o razvodu, a glumica je to preživela na svojoj koži.

"Ubrzano vreme i život u jurnjavi i sticanju doprinosi tome da mnogi parovi ipak ne uspeju da održe zajednicu", tim rečima Aleksandra Janković tumači i sudbinu junakinje Vesne.

"Dosta razumem ljude i njihove situacije. Iako imam to iskustvo, ja sam mogla sa sobom da ponesem tonu besa, ljutnje i prezira, ali nisam. Ima na tome još uvek rada, jer uvek nekako ostajete povređeni. Ostavljen ili ostavio, vi ste povređeni jer vama nešto nije uspelo. U radu na seriji svakako je to pomoglo kao iskustvo", rekla je Aleksandra za Blic.

"Glavni junaci su dvadeset pet godina zajedno a ja privatno nisam dogurala do te brojke, ali jesam do osećanja samoće, nepripadanja i odustajanja."

Kako kaže, "ako je neko pred razvodom, ja se molim za što lepši i mirniji razlaz. Ako mora - neka to učini a ko ne mora - neka radi na tome da popravi situaciju, jer ne postoji ništa važnije od porodice," ističe glumica.

"Sve se održava u formi brakova ili porodičnih zajednica, ali nikada više nije bilo razvoda i raspada. To je postala normalna stvar. Nekada su deca ćutala što su njihovi roditelji razvedeni, sada je to normalna stvar i neka vrsta epidemije. Ne mislim da je to dobro", zaključuje Aleksandra.

