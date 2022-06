NOVAK JE DAO 20.000 EVRA, ON MORA DA BUDE TAMO GDE JE HUMANOST: Gorica Popović o Noletovom gestu koji će mnoge GANUTI

Glumica Gorica Popović sa svojim kolegama organizovala je humanitarnu predstavu pod nazivom “Brod plovi za decu rudara“. Pozivu su se odazvale mnoge javne ličnosti, a ovom prilikom skupljeno je čak 60.000 evra koji će otići u humanitarnu svrhu, za decu nastradalih rudara.

- Veoma sam ponosna, jer smo se mnogo trudili. Početna ideja je bila sasvim skromna i nismo se nadali da će to da uzme tolike razmere i da će toliko ljudi da se uključi u sve. Izuzetno smo srećni što je sve prošlo tako dobro. Bilo je puno posla. Priključili su nam se pojedinci i kompanije i to je tako naraslo do jednog zaista značajnog događaja. Vrlo smo srećni jer smo prikupili 60.000 evra za decu i porodice. Fondacija Novaka Đokovića je dala 20.000 evra, a Srpska pravoslavna crkva je duplirala sve karte. Bili smo malo zatečeni. Odgovornost je bila velika. Malo sam strahovala jer je 1.300 ljudi prisustvovalo, ali sve je prošlo sjajno - kaže za “Blic” Gorica Popović.

Ona dodaje da je događaj bio kombinacija predstave “Brod plovi za Beograd“, koja postoji od 1997. godine.

- Publika jednostavno voli da sluša glumce kako pevaju. Svake godine smišljamo program. Uvek ima novih i mladih lica. Već razmišljamo o novim pesmama u decembru mesecu - istakla je ona.

Ovom prilikom se na bini osim mnogobrojnih glumaca, pridružili i bračni par, teniser Novak Đoković i njegova supruga Jelena Đoković.

- Oni su jako divni ljudi i lepo sarađujemo već duže vreme. Oni su se odmah uključili i rekli da će duplirati svaku prodatu kartu i jednostavno to je stvarno divno. Novak je takva ličnost da mora da bude tamo gde se dešava nešto dobro i humano - kaže glumica i sa ponosom dodaje da im je svima velika čast jer se teniser pridružio događaju.

- Naravno da nam je svima čast. Mi ga svi i poznajemo. On se popeo i na binu, izvela sam ga. On je veoma veseo čovek, voli muziku. Čak je i pevao na tom jednom prošlom događaju sa Jelenom. To je zaista velika čast.

Glumica je na samoj predstavi izvela bračni par, a Jelena Đoković je čak i zapevala uz pesmu “Daire“, grupe “Smak“.

- Prozvala sam ga da izađu i znam da vole da se pridruže. Novak je prethodnih godina već pevao sa Jelenom “Ti si moja čokolada“. Novak je stalno tu sa nama i uvek ćemo se družiti - naglasila je Gorica.

Timarov: Deca su naši anđeli

Događaju je prisustvovao i glumac Srđan Timarov, koji kaže da je glavni povod događaja vreme u kome se nalazimo i u kome se zadesila teška nesreća.

- Ono što je lepo za naš narod i ponosim se vrlo tim je to da smo najjednistveniji i najbolji kada se nađemo u nevolji, tako je bilo i ovaj put. To što su ljudi došli i što smo rasprodali salu je to što naši ljudi zaista odgovaraju brzo i punog srca na nešto kada treba pomoći, pogotovo deci. Jer oni su naši anđeli i našli su se u nevolji. Nadam se da će ovo na neki način nešto da doprinese- kaže glumac i dodaje:

- Gorica Popović, Ceca Bojković, Anita Mančić su došle na ideju i vrlo lako se taj grozd širio i na kraju ovo će biti jedno zaista lepo veče, gde je retka prilika da vidite ljude različitih stvaralaštva, ne samo glumce, već i pevače, muzičare, koji će da nastupe zajedno, a sve u svrhu pomoći. Meni to greje dušu i daje mi veliku nadu i ponos- rekao je on.

