ŽIVELI SU TEŠKO, A TOLIKO SU SE VOLELI, DA SU UMRLI JEDNO ZA DRUGIM: Večna ljubav ČUVENE RISKE bio je ovaj POZNATI GLUMAC (FOTO)

Gotovo da ne postoji osoba kod nas koja ne obožava uloge legendarne glumice Radmile Savićević. Replike čuvene Riske, lika koji je tumačila u seriji “Srećni ljudi”, i dan-danas se citiraju.

Radmila Savićević bila je jedna od omiljenh glumica na našim prostorima. Nema koga nisu zasmejavale njene čuvene rečenice iz raznih serija i filmova. Publika je uglavnom pamti po ulogama brižnih žena, majki i baka.

Život ove legendarne glumice obeležila je ljubav prema svom kolegi, Božidaru Savićeviću. Njihova osećanja su bila toliko jaka, da nisu mogli dugo da izdrže jedno bez drugog. Mnogi su isticali da je po njihovoj priči mogao da se napiše scenario za najromantičniji film.

Kako je rođena u Kruševcu, upravo u tom gradu na korzou upoznaje zubnog tehničara Božidara, koji je bio godinu dana stariji od nje. Oboje su naglašavali da je to bila ljubav na prvi pogled, a ubrzo su je i krunisali brakom.

Rada je Božidara stalno oslovljavala sa “moj čovek”.

Iako je po struci bio zubni tehničar, on se 1948. godine posvetio glumi i pridružio se svojoj supruzi na daskama koje život znače.

Radmila je igrala još tokom Drugog svetskog rata i tako je ostalo tokom celog života – gde je išla ona, išao je i on. Božidar i Radmila glumili su prvo u Kruševcu, pa u Nišu i na kraju u Beogradu.

- Otići iz svog rodnog grada, ostaviti svoje majke, svoje kuće, mi smo bili izvor zarade koja je njima omogućavala da svoje dane bolje prožive. To je bilo strašno. Mi smo otišli. Ljubiša Ružić je ponudio mom čoveku da dođemo u Niš. Nismo imali stan, ništa. Glumci su u svim varijantama bili sirotinja. Ne žalim se. Ja sam svoj život živela onako kako sam htela – sećala se Radmila godinama kasnije.

Čuvena Riska je uvek isticala za svog čoveka da je izuzetni lep. Međutim, znala je neretko da bude i vrlo ljubomorna.

– Sećam se kad mi je pričao kako je Rada sekla kulise u Niškom pozorištu, jer je u to vreme bila veoma ljubomorna. On je bio popularan i lep glumac, igrali su zajedno u mnogim predstavama, ali kad bi Boža imao scenu s nekom mladom i lepom koleginicom, ujna bi probušila kulise i gledala šta radi na sceni, pa bi mu posle predstave prebacivala kako je mogao malo manje da steže u zagrljaj tu partnerku. Doduše, po njenoj verziji, samo je razmicala kulise, ali on je tvrdio da je pravila rupe na njima kako bi imala bolji pogled na scenu. Bila je neverovatno duhovita, imala je veoma dobro pamćenje i baš je bila, što bi u Crnoj Gori rekli: žena čo’ek. Žena laf – opisala je u svojoj knjizi Nataša Mijušković, kojoj je legendarna glumca bila ujna.

Iako je Radmila i bila ljubomorna, Božidar joj to nikada nije uzeo “za zlo”. Znao je da se uglavnom šali, jer je bila izuzetno duhovita žena, sa kojom nikada nije bilo dosadno.

Živeli su u skladnom i stabilnom braku, a jedina senka nad njihovom srećom bila je činjenica da nisu imali dece. Da to nadomeste, Radmila i Božidar svu decu su voleli kao da su njihova.

Božidar se prilično mlad razboleo. A zahvaljujući velikoj brizi i pažnji Radmile, koja ga je beskrajno volela, uspeo je da doživi starost. Nije dozvoljavala da mu se bilo šta loše desi. Njihovu ljubav je prekinula upravo glumičina smrt, kada je preminula 8. novembra 2001. godine.

Božidar je bez nje izdržao tek nešto više od godinu dana, svakodnevno je isticao koliko mu nedostaje. Umro je 25. januara 2003. godine. Kako su ceo život proveli jedno uz drugo, tako i danas zajedno počivaju na Novom groblju u Beogradu u Aleji zaslužnih građana.

