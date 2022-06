BALAŠEVIĆ DOBIO NOVU PESMU: Posle FRAJLI o Panonskom mornaru pevaju i muzičari iz CELE JUGE

Grupa "Frajle" objavila je prošle godine pesmu "Panonskom mornaru", koja je posvećena legendarnom Đorđu Balaševiću.

Na sličan korak odlučio se i Aleksandar Saša Stojaković, kompozitor i tekstopisac iz Brčkog.

On je okupio muzičare iz regiona, koji su zajedno otpevali pesmu "Đoletu". Projekat je povezao muzičare iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, baš onako kako je i Balašević povezivao ljude sa ovih prostora.

Autor pesme Aleksandar Saša Stojaković ističe da je hteo da oda počast čoveku koji je u muzičkom smislu najviše na njega uticao.

- Našao sam ljude koji slično razmišljaju. Ljude iz regiona pa čak i Amerike. Na prvu loptu smo se razumjeli i izbacili smo svu emociju u pozitivnom smislu. Veliko hvala Walkeru koji je svaku moju zamisao maestralno sklopio što u audio, što u video zapisu. Hvala i Bilji Obradović, Vladimiru Vještiću Vlaadu i Duletu, koji su zajedno sa mnom otpjevali ovu pjesmu, ovaj svojevrstan omaž našem Đoletu.

Vladimir Vještić Vlaad, jedan od izvođača, inače finalista emisije "Nikad nije kasno" - kaže da je reč o malom regionalnom muzičkom projektu "voljenja Đoleta Balaševića i njegove vrednosne zaostavštine".

- Pesma "Đoletu", koju biste mogli voleti, upravo je doživela jutjub premijeru. To je pesma u kojoj se može naslutiti koliko nam Đole Balašević nedostaje, ali i to do koje mere smo spremni da ostanemo verni njegovoj ideji i zaostavštini.

