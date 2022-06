BATU SU HTELI DA NASAMARE, A ON JE OD TOGA NAPRAVIO KULTNU SCENU: Miljko otkriva anegdote sa snimanja serije BOLJI ŽIVOT

Otkad je, te 1987. godine, porodica Popadić putem malih ekrana ušla u domove širom Jugoslavije, "Bolji život" i do danas važi za jednu od najpoznatijih i najvoljenijih domaćih igranih serija.

Nema glumca koji tada nije igrao u ovom ostvarenju nastalom iz pera Siniše Pavića i njegove supruge Ljiljane, a epizodnu ulogu Aleksandra Kostića Mocole oživeo je veliki Velimir Bata Živojinović. Posle 35 godina od premijernog prikazivanja na TV Beograd, danas RTS, o njenom fenomenu i svom ocu govori njegov naslednik advokat Miljko Živojinović.

- Imao sam tada 26 godina, serija je emitovana u januaru, trajala je tri sezone. To je bila najveća jugoslovenska serija s fantastičnim timom, ne samo glumaca već i reditelja Aleksandra Đorđevića, koji je Bati bio profesor u srednjoj glumačkoj školi u Nišu, tako da su imali fantastičan odnos celog života, zatim Miša Vukobratović, s kojim je otac dugo radio, i Andrija Đukić, sin čuvenog Lole Đukića, do kamermana, montažera. Svi ljudi koji su učestvovali u tom projektu su do kraja postali, ako već u tom momentu nisu bili, afirmisani kao vrhunski stručnjaci u svom segmentu. Serija je promovisala ogroman broj novih mladih glumaca. Osvojili su razne nagrade - kaže Miljko.

Bata nikad nije pravio razliku između malih i velikih uloga.

- On je tu imao jednu epizodu. Igrao je lik Macole, ali Batina veličina, iako sam ja subjektivan, u tome je što je od malih uloga umeo da napravi prave bisere i dijamante po kojima su ga ljudi pamtili. Ostao je upečatljiv s tom ulogom - priznaje njegov naslednik.

Miljko Živojinović se prisetio i jedne anegdote sa snimanja.

- Bila je jedna scena kada je on dolazio kod Popadića, sa svojom tašnom, koju je trebalo da spusti na sto. Međutim, svi glumci su se međusobno šalili i odnosili se u šaljivom tonu jedni prema drugima. Oni su mu napunili torbu kamenjem i teškim stvarima i kad je Bata ušao u kadar, svi su mislili da neće moći da podigne tu tašnu. Bata se, naravno, iznenadio, ali pošto je bio dovoljno jak i shvatio je šta se dešava, podigao je torbu i tresnuo je na sto, tako da je zapravo on uplašio prisutne. Scena zato nije ponovljena, nego je uspešno snimljena i završila je u seriji. Kada se kamera ugasila, svi su se smejali i čestitali mu na reakciji. Iako bi neki drugi glumac verovatno prekinuo snimanje, otac to nije uradio - zaključuje Živojinović.

Miljko Živojinović priznaje da su njegova sestra Jelena, kao i majka Lula, bili obožavaoci "Boljeg života":

- Mi smo živeli s tom serijom, i kao porodica i kao generacija. Prepričavali su se fenomenalni dijalozi koje je pisao Siniša Pavić sa svojom suprugom. Serija je ostala nezaboravna jer se permanentno reprizira, a ne bi se reprizirala da nema gledalaca.

