MIRA BANJAC ĆE SVIMA POMRSITI KONCE: Isplivali detalji sa snimanja IGRE SUDBINE! Kad joj dođe ŽUTA MINUTA, svi joj beže s puta!

Legenda domaćeg glumišta Mira Banjac pridružila se seriji “Igri sudbine”, gde će igrati baku koja dolazi iz Amerike da pomrsi konce porodici Kanački- Ožegović. Njen lik se zove Žaka, a kolege na setu ove televizijske sapunice su sa oduševljenjem dočekali Miru.

- Mesecima unazad su čekali da im se pridruži Mira. Kada su dočekali taj momenat, priredili su joj pravo iznenađenje. Torta, cveće, ali i kraljevski tretman. Za Miru dolaze vozači, a na setu se svi trude da joj ugode koliko je to u njihovim mogućnostima. Od kolega glumaca do tehničkog osoblja. Čak su joj predložili da ima ličnog asistenta i posebnu prostoriju gde će se odmarati za vreme snimanja. No, Mira je odbila da ima asistenta jer želi da se druži sa mlađim kolegama. Dosta puta je rekla kako uživa da radi sa mladim ljudima jer joj daju pozitivnu energiju i spremna je da im pomogne savetima u svakom momentu - kaže izvor Blica sa lica mesta.

foto: TV Prva/Aleksandar Krstović

On dodaje da je Mira neko ko nesebično daje savete, pa su odmah bili slobodni da joj se obrate glumci mlađe generacije.

- Luka, Olja, Stevan, svi su sa oduševljenjem potražili neke glumačke savete. Mira je bila raspoložena da im izađe u susret. Imala je strpljenja, a oni su sve upijali. Mira je neko ko je duhovit i voli druženje, mada desi se nekada i da ima žutu minutu. To su retki momenti, ali tada je bolje da joj se svi sklone s puta. Kako je rekla na setu serije joj je prijatna atmosfera i uživa radeći sa kolegama. Sviđa joj se što je Žarko napisao inspirativan lik i što može da ga gradi. Žarko joj je dao slobodu da može da ga nadogradi, pa ako treba i da ga improviziju. Neki do sukoba Mira odnosno njen lik će imati sa Milicom Milšom - kaže izvor.

foto: Promo

Jedna od naših najstrarijih glumica u poslednje vreme bira gde će da se pojavi.

- Ipak je starija žena, pa ne želi da joj snimanja budu duga i iscprna. Zato joj je ova serija prijala za snimanje jer joj ne oduzima previše vremena, a i honorar joj je dobar. Uživa i sa kolegama koji nisu sujetni i kojima je drago što se priključila ovom timu - naglašava izvor.

Kako se navodi, serija će dolaskom Mire dobiti potpuno novi tok, pa ni glumci nisu svesni u kome smeru će se kretati njihov lik.

foto: TV Prva/Aleksandar Krstović

Za njenu dobrodošlicu producenti su napravili tortu, na kojoj je bilo ispisano njeno ime. Mira je rekla da je oduševljena organizacijom i to kako su je svi prihvatili.

- Mi smo kao porodica - rekla je ushićeno Mira Banjac.

(Kurir.rs/ Blic)

Bonus video:

00:15 Mira Banjac se pridružila ekipi serije Igra sudbine