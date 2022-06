Ognjena Jankovića uglavnom i najčešće vezuju za Beogradski sindikat. On kaže da je posle 23 godine postojanja grupe to već uveliko hobi, jer je posvećen produkciji i režiji.

foto: Kurir televizija

Gostujući u emisiji "Realna priča" na Kurir televiziji kod Isidore Lukić otkrio je da mu članstvo u grupi Beogradski sindikat nije izvor prihoda.

- Ne mogu da dovodim u pitanje da li mi je to profesija, jer od toga ne živim. To je taj neki mali teg koji me vraća u neku realnost dok mi je režija čista mašta i izazov. To je jedno konstantno učenje. Ako ne radiš na sebi konstantno, ako se ne unapređuješ, jednostavno postaneš old skuler - ispričao je Ognjen gostujući u emisiji "Realna priča".

01:53 BEOGRADSKI SINDIKAT MI NIJE PROFESIJA, JA OD TOGA NE ŽIVIM! Evo čime se bavi Ognjen, učestvovao je čak i u RIJALITIJU

Ognjen se prisetio i svog angažmana u projektu "Survivor", ekstremnih uslova za život i koliko ga je taj projekat promenio.

foto: Kurir televizija

Otkrio je da je zbog velikog stresa mislio da ima srčani udar, da se nakon takmičenja vratio kao iz logora, pa priznao i kroz šta su sve učesnici prolazili.

- Posle premijere prve epizode Survajvora morali smo da zovemo hitnu pomoć jer sam mislio da sam dobio srčku. Toliko me je sve zabolelo oko srca, prikačili su EKG ali hvala Bogu nije bilo ništa. To je bio neki spazam, ne znam ni ja da objasnim. To je bilo na nervnoj bazi, ti si tri meseca u intenzivnom stresu. Ja sam i ovako mršav, vratio sam se kao da sam pušten iz logora na slobodu posle Survajvora. To mi je promenilo život, otreznilo me je. Ja sam kao mlađi izgarao za posao, idealan zaposleni. I dalje to radim, ali tada sam shvatio šta je život i gde je granica. Prve neke negativne reakcije na Sindikat su me pogađale. To je bio stres. Zeznuto je to. Moja majka nikada nije očekivala da ću se ja baviti javnim poslom. Ko je znao da ću ja 1998. godine i svog prvog nastupa, da ćemo se progurati. Mi smo tad zvučali jezivo. Ja sam zaista objektivan i zvučali smo jezivo - ispričao je Ognjen.

Kurir.rs/M.L.

