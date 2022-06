BIKOVIĆ IGRAO BESPLATNO: Evo koliko je koštalo snimanje JUŽNOG VETRA! Nakon sumnje da je ŠUŠLJIK proneverio novac, pomogli su ONI!

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv glumca i producenta Gorana Šušljika zbog sumnje da je izvršio krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica i pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 5.840.021 dinar producentskoj kući privrednom društvu "Aj tu aj", čiji je direktor.

Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, postoje osnovi sumnje da je Šušljik, kao odgovorno lice firme koja je bila producent filma "Južni vetar", iskorišćavanjem i prekoračenjem granica svog ovlašćenja upotrebio falsifikovane račune i dokumentaciju za pravdanje dela sredstava kojima je Filmski centar Srbije finansirao deo proizvodnje ovog ostvarenja.

O sukobu reditelja najgledanije franšize Miloša Avramovića i njegovog tadašnjeg partnera na prvom delu filma, kao i o Avramovićevoj tužbi, pisao je Kurir još 2019. godine.

Film "Južni vetar" možda nikada ne bi ni bio snimljen da nije bilo glumaca Miloša Bikovića i Miodraga Radonjića, koji su pomogli Avramoviću da nastavi snimanje tako što su ušli kao koproducenti s firmom "Arhangel studio". Glumci su pristali da igraju bez honorara, a da svoju zaradu posle isplate kroz procenat kao producenti. Isto je uradio i distributer ovog ostvarenja. Inače, Biković igra glavnu ulogu Petra Maraša, a Radonjić čuvenog Baću, u ovom ostvarenju koje je pogledalo više od 900.000 ljudi.

I reditelj Miloš Avramović je u ispovesti za Kurir objasnio s kakvim problemima se borio tokom pripreme prvog dela filma.

"Ljudi ne shvataju da je scenario za film 'Južni vetar', čak i za prvih pet epizoda kasnije snimljene serije, nastao između 2007. i 2010. godine, a radni naslov scenarija bio je 'Metar asfalta'. Krenuo sam da pišem sa Petrom Mihajlovićem i jako nam se dopalo to što radimo. Izlazili smo sa tom idejom i mnogi su nas odbijali. Onda smo pokušali na sve moguće načine da dođemo do finansiranja projekta - raspisivali smo sve moguće varijante, seriju, prikvel, sikvel, da bismo nekako privukli nekog producenta ili da bismo na nekom konkursu dobili novac. Minimum 15 puta su nas odbili. Išli smo na razne konkurse, tad je bio gradski konkurs, nudili smo RTS, raznim nekim producentima - ali to nigde nije prolazilo i niko u to nije verovao. Čak su neke kolege komentarisale da to niko ne bi gledao, da to više nije aktuelna tema...", rekao je reditelj.

Kako je nastao Maraš

Uloga Petra Maraša nije bila namenjena Milošu Biković.

"Dok smo tražili pare za film, menjali smo mnogo glumaca. Na samom početku je trebalo da igra Igor Đorđević glavnu ulogu. Međutim, do trenutka kad smo počeli da snimamo, bio je prestar, imao je već 40 godina, kao i ja - jer se toliko dugo sve spremalo. Jednostavno, više nije imalo smisla, tu ulogu je morao da igra mlad čovek. Igor je sjajan glumac i zaslužuje mesto kod nas na filmu i televiziji. Bilo je još glumaca koji je tu trebalo da učestvuju - Lane Gutović je trebalo da igra, Lazar Ristovski... Osim sa Igorom, nikakav to nije bio dogovor konkretan. Đorđević je bio neko sa kim sam zaista pričao da treba da igra tu ulogu, onda smo u jednom momentu izgubili nadu - mislili smo da ništa neće biti od filma, niti sam se ja time toliko bavio. Po difoltu sam slao scenario na konkurse u nadi da će se nešto desiti, ali, naravno, ništa se nije dešavalo. Od tada je prošlo već skoro deset godina. U jednom trenutku sam razgovarao sa Petrom Benčinom, pa sa Strugarom i onda sam odlučio da je najbolje da napravim kasting. Da se ne bih ja previše zezao sa tim, hteo sam da uradimo to ozbiljno i da stvarno pozovemo sve moguće glumce koji dolaze u obzir. Za Maraša su bili u opticaju Vuk Kostić, Marko Janketić, Andrija Kuzmanović, Petar Strugar... Mnogo njih je bilo na tom kastingu za Maraša. Neko iz ekipe je zvao Bikovića, predložio mu je da proba. U početku ga nisam video u toj ulozi. Onda je probao i na kastingu je bio ubedljivo najbolji. Bio je bukvalno sve ono što smo mi tražili, stvarno se spremio i potrudio - svi smo bili jako zadovoljni i znali smo da je to to", prisetio se Avramović.

Biković besplatno

Budžet prvog dela je bio manji od 300.000 evra.

"Od tada, od kastinga, to je bilo 2016. ili 2017. godine, ne mogu tačno da se setim, naš odnos se postepeno razvijao. Milošu se taj scenario jako dopao. Kako je Biković pravio karijeru i postajao uticajniji, on je postepeno sve više ulazio u projekat - shvatajući koliko se borimo i koliko nam je teško da dođemo do novca. On je prepoznao projekat i mi smo se prepoznali kao ljudi. Postepeno je sve više i više, kako je vreme odmicalo i kako nam je postajalo sve teže da dođemo do finansiranja, ulazio u projekat kao čovek, glumac i, na kraju, producent. On se maksimalno dao, igrao je besplatno, pomagao nam je na razne načine, raznim kontaktima... Film je koštao nešto preko 300.000 evra, sa tim danas ne bi mogao da snimiš ništa. Zaista je bila velika borba i, da nije bilo glumaca koji su bili spremni da rade besplatno ili za simbolične honorare, da nismo besplatno dobijali lokacije, deo opreme - mi ne bismo u ovome uspeli. Svi su bili spremni da za ovaj film zalegnu i pomognu koliko god mogu - da rade za manje para ili čak i besplatno. Tako je i nastao taj film", objasnio je Avramović.

Pored Bikovića i Radonjića da se snimi film pomogao je i čuveni filmski distributer i vlasnik "Art viste".

"Drugi ljudi su zaradili dosta novca od 'Južnog vetra', ali oni su rizikovali. Filma ne bi bilo da pokojni Zoran Cvetanović nije dao oko 90.000 evra. Nama je toliko falilo da završimo film, a to su bile velike pare. I ja sam zaradio neki novac od toga. Kupio sam sebi nova kola jer sam ceo život vozio kršine. Hteo sam jednom u životu da imam auto da mogu da putujem bez straha. Mogao sam da zaradim i mnogo više - da se obezbedim i da ne radim pet godina ništa. Na kraju krajeva, to nije bitno. Koliko god da sam zaradio - ja bih bio zadovoljan. Snimio sam film na koji sam čekao skoro deset godina. Zoran Cvetanović je bio hrabar i ispao potpuno fer, njegov odlazak je veliki gubitak za naš film - jer je on bio distributer broj jedan, čovek koji je poznavao i voleo srpski film. On je znao kako sa tim filmom da dopre do publike. Za celu ovu muku znaju svi koji su u filmu - šta je bilo, šta se dešavalo. Iskreno, nemam više ni neki odnos prema tome - gledam u budućnost i projekte koje treba da radim", zaključio je reditelj.

