ŠERBEDŽIJA OTPEVAO PESMU ZA NOVAKA ĐOKOVIĆA: U publici bili njegovi roditelji, a stihovi nose JAKU PORUKU

Rade Šerbedžija održao je u petak veče koncert pod nazivom "Ne okreći se, sine" u Botaničkoj bašti "Jevremovac" u Beogradu, kojem je prisustvovao i patrijarh Porfirije.

foto: ATA images

- Dobro veče, dragi moji gardineri. Družimo se ovde kao i prošle godine. Pevaćemo neke tužne, ali i vesele pesme - rekao je Šerbedžija.

foto: ATA images

Poznati glumac je nekoliko puta sišao s pozornice i rukovao se s publikom, a posebno je pritom pozdravio patrijarha Porfirija. Najboljem teniseru Srbije Novaku Đokoviću posvetio je pesmu i stihove: "Leti ptico, raširi krila".

foto: EPA/YOAN VALAT

- Postoje vremena kad se pojave neki posebni pojedinci i pokreti koji obeleže neke generacije svojim posebnim talentom. To su, recimo, zlatna vremena jugoslovenskog filmskog, takozvanog crnog talasa, koji je bio hit u svetu krajem šezdesetih pa sve do kraja sedamdesetih... Ili nadmoćnost jugoslovenske košarke, vaterpola, rukometa i odbojke... To je danas i jedinstvenost našeg Novaka Đokovića, koji svojim talentom prkosi celom svetu, a više od polovine toga sveta ne može podneti da jedan sportista iz tako male zemlje godinama vlada neprikosnoveno u tom najpopularnijem sportu na svetu - izjavio je Šerbedžija pred koncert u razgovoru za "Pop kulturu".

U koncertu su uživali i Srđan i Dijana Đoković foto: ATA images

Koncert nosi naziv "Ne okreći se sine" po njegovom poslednjem albumu iz 2020. godine u izdanju diskografske kuće "Jugoton", na kom izvodi svoje velike hitove i obrade. Rade je tokom spektakla nekoliko puta pomenuo i Arsena Dedića, a pesme je posvetio i Kemalu Montenu i Đorđu Balaševiću. Posle dva i po sata svirke nastup je završen uz gostovanje trubača.

foto: ATA images

Kurir.rs

Bonus video:

03:27 RADE ŠERBEDŽIJA DELI KADAR SA SVETSKIM GLUMCIMA! Glumac se javio iz Engleske, a evo šta je poručio i sa kim je NAZDRAVIO!