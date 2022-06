HEROJ S DORĆOLA I ZVEZDA FILMA ZLOGONJE NAPUNILA 18 GODINA: Bolest me neće sprečiti da postanem veliki glumac! Pogledajte šta radi

Mihajlo Milavić je mali heroj među glumcima. On je sa Dorćola, rođen je pre 18 godina s cerebralnom paralizom, ali zdravstveni problem koji ima od rođenja ne sprečava ga da ostvaruje svoje snove. I pored velikih bolova koje ova bolest nosi, Mihajlo bije svoju bitku.

On je sjajno odigrao glavnu ulogu u filmu "Zlogonje", koji je reditelj Raško Miljković snimio po motivima knjige "O dugmetu i sreći", autorke Jasminke Petrović. Međutim, to nije jedina njegova uloga. Milavić se oprobao i u seriji "Tate" i nada se još većim ulogama, pa svakoga dana vredno uči i radi.

foto: Aleksandar Anđić

U razgovoru za Kurir ovaj hrabri dečak, koji je nedavno postao i punoletan, nesebično je podelio svoju životnu priču.

- Od sedmog meseca života traje moja borba. Iako to jeste veliki problem kad neko gleda sa strane, ja to ne vidim na taj način. Za mene je to sastavni deo života. Tog zdravstvenog problema ne mogu da se rešim i naučio sam da živim s tim. Nisam od onih koji kukaju i predaju se na prvoj prepreci, već zahvaljujući mojoj porodici, prijateljima, koji me podržavaju, koračam snažno kroz život i dobijam svaku bitku. Dan mi ne prolazi bez vežbi i trudim se da sebi olakšam kako psihički tako i fizički, tako da mi te vežbe i ne padaju teško.

02:04 Kako živi danas zvezda filma Zlogonje, Mali borac i heroj s Dorćola sa cerebralnom paralizom

Svaki problem može koliko-toliko da se dovede u red, samo je bitno kako ga mi doživimo. Imam rečenicu koja može da posluži kao primer:" Kad nemaš izbora, moraš da nastaviš dalje kako god bilo da bi preživeo" - rekao je Mihajlo.

foto: Aleksandar Anđić

On ima želju da napiše knjigu i na taj način pomogne deci koja su u istoj ili sličnoj situaciji kao on, jer, kako kaže, za njega predaja nije opcija. Uprkos velikim problemima, njegova volja za životom je jača od svega.

- Uveliko radim na tome da napišem knjigu koja će da pomogne deci koja biju bitku kroz koju i ja prolazim. Volim glumu i time želim ubuduće da se bavim. Pratim domaću i stranu kinematografiju i u tome pronalazim sebe i inspiraciju. Dragoceno mi je iskustvo dok sam glumio i to mi je pomoglo da problem koji imam lakše prebrodim. Takođe, moja drugarica iz Hrvatske mi je mnogo pomogla jer je ona uspela da se izleči. Ja sam joj najpre bio podrška, a sada je ona meni. Verujem da se snovi ostvaruju, a moj san je da jednog dana budem veliki glumac - zaključuje Mihajlo.

foto: Promo

Kurir.rs Ljiljana Stanišić

Bonus video:

01:16 LEPA LUKIĆ ĆE LIČNO BIRATI 3 GLUMICE ZA FILM O SVOM ŽIVOTU: Nikad nisam pevala o GAĆICAMA I BRUSU, zato nemam NASLEDNICU