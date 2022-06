JOŠ JEDNA SRBENDA IZ HOLIVUDA Posle Džonija Depa i Erik Roberts sve oduševio jednim gestom i pokazao koliko mu se sviđa OVDE! FOTO

Slavni glumac i stariji brat Džulije Robert, Erik je trenutno u Beogradu povodom serije Južni vetar: Na granici u kojoj glumi sa Vilijamom Boldvinom.

Oni su se družili sa novinarima gde su podelili svoje utiske o Srbiji i samom snimanju, ali jedna fotografija Erika Robertsa je svima zapala za oko iz jednog razloga.

Naime, on je pokazao tri prsta i izazvao veliko oduševljenje prisutnih. On nije prvi holivudski glumac koji je pokazao tri prsta jer je pre njega to činio Džoni Dep prilikom poslednje posete Beogradu, a slavni glumac je nosio i kravatu koju je dobio na poklon u Srbiji na suđenju protiv bivše žene.

- Ništa nisam znao o Srbiji. Svaki dan naučim nešto novo. Sjajni su vam glumci. Od Beograda sam samo video hotel i set i mnogo mi se sviđa. Voleo bih da se opet vratim - rekao je Erik okupljenima prilikom druženja sa novinarima.

Erik Roberts je karijeru započeo 1978. godine i to u filmu "King of the Gypsies", a iza sebe ima 40 godina karijere i preko 600 ostvarenja.

Njegova ćerka je glumica Ema Roberts, a sestru Džuliju svi dobro znamo po brojnim ulogama u hit filmovima. Posle razvoda njihovih roditelja, Erik i Džulija su odrastali odvojeno, pa nisu preterano bliski.

Zanimljivo je i to da se Erik pojavio 2003. godine u spotu "Mr. Brightside" indi grupe "The Killers", kao i kod Maraje Keri.

