BALKANSKI ZAVODNIK DONEO HRABRU ODLUKU: Goran Bogdan igraće ustaškog KOLJAČA u filmu Lordana Zafranovića o stradanju u Jasenovcu

Reditelj Lordan Zafranović na jesen počinje snimanje svog velikog filma "Zlatni rez 42", poznatog pod radnim naslovom "Deca Kozare", u kome će jednu od glavnih uloga igrati Goran Bogdan.

U priči o zločinima u čuvenom logoru smrti poznati glumac dočaraće glavnog negativca, tačnije jednog od ustaških koljača, koje je istorija upamtila po najvećim zločinima nad decom u novijoj istoriji.

- Na jesen bi trebalo da počne snimanje filma. Ne mogu da potvrdim vaša saznanja, jer je kasting i dalje u toku. Moramo i druge glumce da uklopimo i njihova zauzeća. Goran Bogdan je jedan od kandidata za glavnu ulogu u mom filmu - poručio je reditelj za Kurir.

Radnja filma dešava se u leto 1942. godine, a plan je da snimanje traje 62 dana, od septembra od kraja oktobra.

Više od jedne decenije slavni reditelj pokušava da nađe sredstava i snimi priču po scenariju čuvenog Arsena Diklića.

- Moja želja da pokažem to zlo je i dalje toliko jaka. Baš zbog toga godinama pokušavam da snimim "Decu Kozare". To je vrhunski tekst Arsena Diklića. Film bi za ovo vreme izbeglištva bio idealan da se prikaže ono što je najokrutnije, a to su zločini nad decom. Jedan deo njih je odmah ubijen, drugi pokršten, a trećima su obukli ustaške uniforme i bili su deo garde Ante Pavelića. Najviše je toj deci pomogla Diana Budisavljević preko Crvenog krsta. Likovi dece su fenomenalno napisani - ovako je o svom projektu govorio ranije Zafranović za Kurir.

Nekadašnji student prestižne praške filmske škole godinama se bavi analizom zla u vreme fašizma, što se jasno ogleda u njegovoj ratnoj trilogiji - "Okupacija u 26 slika", "Pad Italije" i "Večernja zvona", kao i filmu "Krv i pepeo Jasenovca" i dokumentarcu "Zalazak stoljeća - Testament L. Z.".

- Film "Zlatni rez 42" ne snimam samo za današnju već i za buduću publiku, jer svedoči o zlu koje se nikada više ne sme ponoviti - rekao je Zafranović za RTRS.tv.

On je istakao da svet mora da se upozna s državnim zlom NDH u Drugom svetskom ratu koje je preko rasnih zakona ozakonilo zločin i masovna ubistva.

- Sve što ja radim, radim da se nikad ne zaboravi ovaj zločin i da najšira publika na svetu vidi strašnu tragediju. Svet mora da se upozna sa zlom NDH. On je naglasio da je većina počinilaca strašnih, ljudskom umu nepojmljivih zločina i počinilaca zla trebalo da bude u ludnici.

Zafranović je rekao da je Hrvatska odbila da učestvuje u snimanju filma, navodeći da je ovo bio poslednji voz za hrvatsku državu da, kako kaže, skine ustašku košulju sa sebe, prizna šta se desilo u Jasenovcu i pridruži se civilizovanim narodima u Evropi jer je nemoguće da je još uvek, 70-80 godina posle, pozdrav "Za dom spremni" nekažnjiv, a pod njim su ubijene hiljade ljudi. U tom svetlu je, dodao je, i napisao pismo hrvatskom premijeru.

Za svoj projekta Zafranović je dobio podršku od našeg Filmskog centra Srbije i ministarstva kulture, ali iz Banjaluke.

Želja reditelja je da film bude spreman do kraja godine, a prikazan na Kanskom festivalu.

Goran Bogdan poslednjih godina postao je jedan od najpopularnijih glumaca u regionu. Trenutno živi na relaciji Beograd-Zagreb, a sticajem okolnosti je postao glumac. Već je bio magistrirao makroekonomiju i završio tri godine Saobraćajnog fakulteta, i čak počeo da radi u hrvatskom ministarstvu finansija kada je odlučio da proba da upiše akademiju. U ovu profesiju bio je zaljubljen od srednje škole, a sedam godina igrao je u amaterskim trupama. Zapažene uloge je ostvario u svetski popularnoj TV seriji "Fargo". Neki od naslova u kojima je igrao su "Broj 55", "Sonja i bik", "Agape", "Vere i zavere", "Močvara", "Područje bez signala" i "Ćutanje", a srpska publika ga je zavolela zahvaljujući seriji "Senke nad Balkanom", gde tumači ozloglašenog Mustafu Golubića.

Rođen je 2. oktobra 1980. u Širokom Brijegu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Otac mu je profesor na Mašinskom fakultetu, majka profesorka matematike, a i tri rođena brata i dve sestre takođe se bave tehničkim i prirodnim naukama. Voli knjige i njegove kolege kažu da sve slobodno vreme između proba provodi čitajući. I dalje je deo svog srednjoškolskog benda Luni Megumi. U vezi je s koleginicom Jovanom Stojiljković.

