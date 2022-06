ŠOKANTNA TRANSFORMACIJA NAŠEG POZNATOG GLUMCA: Raša Bukvić smršao više od 10 kilograma, OBRIJAO GLAVU! Ne liči na sebe (FOTO)

Glumac Radivoje Raša Bukvić kaže da je ozbiljno pristupio pripremanju svog lika u psihološkoj drami sa elementima trilera "Lančana reakcija", a zarad uloge je izgubio preko deset kilograma, ali i obrijao glavu.

- Posle prvog čitanja sam shvatio da postoje neke sličnosti između mene i lika, ali sam sa druge strane primetio da postoje i različitosti koje su se morale premostiti specijalnim zahtevima kao što su gubitak kose i ostalih dlaka na telu, osim obrva, ali i gubitak telesne težine ne samo moje, već i mojih kolega Jovana, Alise i Ognjena. Poslednjih meseci smo zajedno izgubili ukupno 40 kilograma i svi smo različito pristupili gubitku težine. Ja sam lično pristupio autofagiji i sve sam obroke sam sveo na minimun i grupisao sam ih u pet sati u danu, a 19 časova nisam jeo. Posle 48 dana sam izgubio skoro 10 kilograma. To je bio jedan neophodan zahtev da bi se približio situaciji stradanja gde je naučnik, koji je napravio tu grešku na reaktoru, pratio stanje svojih studenta koji su svakim danom bili sve gore i gore - priča Radivoje Bukvić.

Kako kaže, njegovo okruženje je veoma iznenađeno ovom transformacijom.

- Veoma su iznenađeni. Pre dve godine sam takođe imao transformaciju za snimanje serije “Besa”. Tada sam za scene takođe morao da se prilagodim, tako što sam puštao kosu, bradu i brkove. Moji roditelji su sada iznenađeni kako sam uspeo da se svedem na kilažu iz srednje škole. Mada još treba nekoliko kilograma da izgubim. Meni ta transformacija pomaže jer onda sam spreman da stanem pred kameru i da pravdam to što se od mene očekuje u scenariju.

Na pitanje kakve sličnosti ima sa naučnikom Dragoslavom koga tumači, glumac kaže:

- Delimo sličnosti u smislu upornosti, odgovornosti i količine obaveza koje smo spremni da preuzmemo na sebe - priča Bukvić za Blic, te otkriva kakve su mu scene do sada najteže pale kad je kreiranje ovog lika u pitanju.

- Ne smem mnogo da otkrivam, ali mogu da kažem da su to bolničke muke. Ono što je najteže za Dragoslava nije to što se on suočava sa sopstvenim zdravstvenim problemima, nego što je sopstvenom greškom doveo mlade ljude u situaciju da stradaju i da gleda kako se pate. To je u stvari najteže za Dragoslava.

Na pitanje da li je dugo razmišljao da postane deo "Lančane reakcije", glumac odgovara:

- Nisam mnogo razmišljao, odmah sam prihvatio. Bio sam intrigiran čim sam video da je to istinita priča. To neznanje, i kod mene i kod publike koja će da gleda film, će da izazvati saspens i biće svi intrigirani ovom pričom.

Kaže da nije lako dogovoriti se s Draganom Bjelogrlićem, koji je reditelj ovog filma.

- Nikada nije lako da se dogovorite sa njim, ali kada se dogovorimo onda je taj dogovor čvrst.

Bukvić je nedavno izjavio da je uloga Uroša Perića u seriji "Besa" najkompleksnija u njegovoj dosadašnjoj karijeri, a da li će se snimanjem ovog filma njegovo mišljenje promeniti?

- Ova je zahtevna na drugačiji način. Lik Uroša Perića u “Besi” i lik Dragoslava Popovića u “Lančanoj reakciji” uopšte ne mogu da se porede. Ono što ja sada pokušavam da radim jeste da pobegnem od sebe iz prethodnih izdanja da bih mogao da se odenem u odelo i uđem u cipele čoveka koji mi je možda mentalno negde sličan, ali fizički potpuno različit. Ovo je jedan specijalan zadatak, a da li ću uspeti u tome to ćemo videtu na jesen 2023. godine kada se očekuje premijera filma.

