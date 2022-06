OPUŠTAMO SE PRED BETOVENOV MARATON UZ ČVARKE, BANANU I CRNU ČOKOLADU: Članovi Beogradske i Dortmundske filharmonije u Novom Sadu!

Više od 200 izvođača Beogradske i Dortmundske filharmonije izvešće večeras u Novom Sadu svih devet Betovenovih simfonija u jednom danu. Nakon premijere Betovenovog maratona u Nemačkoj, i publika u Srpskoj Atine će moći da uživa u ovom spektaklu, koji traje od 10 ujutro do 10 uveče, a Gabrijel Felc dirigovaće više od sedam sati, i to napamet.

- Bol u zglobovima, mišićima, leđima, ali zato srca puna zbog doživljaja koji se dešava jednom u životu. Filharmoničarima nije dovoljan samo jedan Betoven maraton koji je u Dortmundu ispraćen desetominutnim ovacijama, već ponovo istrčavaju na teren, ovoga puta u Novom Sadu, raspoloženi i željni da ponovo sviraju sve simfonije Betovena u jednom danu, a Devetu na otvorenom, sa više od 200 izvođača na sceni na Petrovaradinu - navodi se u saopštenju.

foto: Marko Đoković

Na Betoven maratonu rađeno je četiri godine, a prvi pokušaj njegovog održavanja 2020. godine u Beogradu morao je biti odložen usled pandemije kovida19.

- Beogradska filharmonija ima dugu istoriju s Betovenom. Najbolji dirigenti su dirigovali u Beogradu na Kolarcu sve simfonije. Orkestar svira Betovena stvarno super, moram da kažem - ovako pred koncert govori šef-dirigent Beogradske filharmonije.

Nakon vatrenog krštenja u Nemačkoj uspeli smo da saznamo u čemu je tajna uspeha.

- Pripremamo se uz crnu čokoladu, banane i čvarke, a Felca smiruju mleko i med - navodi naš sagovornik iz Filharmonije.

Finale ovog spektakla, koji počinje u 20.22 na Petrovaradinskoj tvrđavi, prenosiće RTS 2.

foto: Marko Đoković

Nemanja Belej, violinista, nekadašnji je član Beogradske (2017. godine), a danas Dortmundske filharmonije.

- Betovenov maraton u Dortmundu 19. juna bio je jedan od najlepših dana od kako se bavim muzikom. Taj balans dva masivna orkestra - Dortmundske filharmonije i Beogradske filharmonije, jedinstvo, ljubav prema muzici, pokazalo se u savršenom svetlu, i to pod dirigentskom palicom renomiranog i velikog maestra Gabrijela Felca - kaže Nemanja.

I sedam dana nakon nastupa utisci se nisu slegli.

- Ono što mi je posebno bilo drago je to što sam se podsetio odakle dolazim, iz male zemlje Srbije, ali isto tako zemlje velikog srca, duše, energije, iskrenosti, hrabrosti i kvaliteta. Posebno sam srećan zato što sam imao prilike da vidim svoje kolege/prijatelje iz Beogradske filharmonije, zato što je to ekipa koja je imala veliki uticaj na to u kom smeru sam se kretao i kojim tempom sam napredovao. Na kraju krajeva, prvo iskustvo u velikom orkestru dobio sam od Beogradske filharmonije i na tome sam beskrajno zahvalan - navodi violinista.

foto: Marko Đoković

Violinistkinja Jelena Dimitrijević deli slične impresije kao i Nemanja.

- Betoven maraton u Dortmundu je verovatno iskustvo koje se dešava jednom u životu i koje će se zauvek pamtiti i prepričavati! Gigantski podvig - pre svega čoveka koji je u jednom danu dirigovao SVE Betovenove simfonije napamet!

foto: Marko Đoković

I hornista Nikola Ćirić jedna čeka nastup pred publikom u Novom Sadu.

- Biti deo Betovenovog maratona u ovom trenutku deluje kao biti deo istorijskog trenutka! Koncentracija, fokus, predanost, trud.. svaki član Beogradske filharmonije je na "gostujućem terenu" odigrao svoj maksimum! Sa radošću iščekujemo kolege iz Dortmunda u Novom Sadu da zajedno stavimo još jednu kockicu u mozaik. S velikim ponosom ću uramiti programsku knjižicu maratona i uvrstiti je u najvrednije momente svoje karijere.

Kurir.rs/ Ljubomir Radanov

