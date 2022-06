EMINEM I MANESKIN OŽIVELI SEĆANJE NA KRALJA ROKENROLA: U bioskope stigao film ELVIS sa Ostinom Batlerom i oskarovcem Tomom Henksom

Foto: Warner Bros. Pictures Via Everett Collection

U domaće bioskope prošle nedelje stigao je film "Elvis". Reditelj Baz Lurman i studio "Vorner braders" novim ostvarenjem podsetiće nas na život i tragičan kraj muzičke legende rokenrola.

U ovom veoma aktuelnom ostvarenju, koje je publika na filmskom festivalu u Kanu nagradila 12-minutnim ovacijama, glavne uloge tumače nova mlada zvezda Ostin Batler i oskarovac Tom Henks. Film istražuje muziku i život neponovljivog Elvisa Prislija, a sve kroz prizmu njegovog komplikovanog odnosa sa zagonetnim menadžerom, pukovnikom Tomom Parkerom (Henks). U središtu tog putovanja je i odnos sa jednom od najznačajnijih i najuticajnijih osoba u Elvisovom životu, Prisilom Prisli.

Originalni saundtrak filma o kralju roka već ima legendarni status, jer učestvuju: Eminem, Diplo, Kris Ajzak, Maneskin, Dodža Ket, Silo Grin, Tejm impala i mnogi drugi, tako da publiku očekuje, uz odličan film, i mnogo dobre muzike.

Prošlogodišnji pobednici Evrovizije Maneskin su uradili fantastičnu obradu "If I Can Dream", čiji je originalni autor Volter Erl Braun. Ovu pesmu mnogi povezuju s govorom Martina Lutera Kinga "I Have A Dream" (1963).

Elvisova izdavačka kuća "Gledis mjuzik ink." je objavila singl "If I Can Dream" juna 1968. godine, samo dva meseca nakon ubistva Martina Lutera Kinga.

