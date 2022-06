VOJA BRAJOVIĆ OTKRIO DUGO ČUVANU TAJNU! Saopštio ocu da će u Boju na Kosovu glumiti IZDAJNIKA, reakciju će pamtiti do kraja ŽIVOTA

Danas se u Srbiji proslavlja Vidovdan koji važi za jedan od najvećih srpskih praznika, ali i za datum početka Boja na Kosovu, koji je i simbol hrabrosti i borbe srpskih junaka da očuvaju nacionalni identitet Srba.

Ove godine obeležavamo 633 godine od ovog velikog i značajnog događaja za našu istoriju, a kada se proslavljala 600. godina, veliki reditelj Zdravko Šotra snimao je film "Boj na Kosovu", po scenariju Ljube Simovića.

Zanimljiva glumačka ekipa, sačinjena od Žarka Lauševića, Bate Živojinovića, Miloša Žutića, Ljube Tadića, Milene Dravić, Nede Arnerić, Voje Brajović i mnogih drugih legendarnih glumaca odala je omaž ovom događaju na pravi način.

Ipak, jedna od najzanimljivjih anegdota sa snimanja svakako je priča o reakcij oca Voje Brajovića kada je saznao koju ulogu će igrati njegov sin.

- Vozi samo oca na aerodrom, on je putovao za Crnu Goru. Tamo smo pravili neku vikendicu i onda je uvek nedostajalo para. Rekao sam mu dok smo se vozili: "Evo biće para, sad treba da radim divan jedan film po scenariju Ljube Simovića, "Boj na Kosovu", povodom 600 godina bitke..." A on puši i pita me: "A šta igraš ti?", "Igram Vuka Brankovića". I on ućuta. I ćuti i samo puši. I vadi drugi cigaretu i vari a ja ćutim i vozim ga... I negde ispred skretanja za aerodrom on mi kaže: "Mada, istorijski nikada nije dokazano da je Vuk Branković bio izdajnik"- ispričao je Brajović u jednoj popularnoj TV emisiji.

Film koji je pravljen kako bi se obeležila 600. godišnjica kosovske bitke ostao je po mnogo čemu upamćen od čega su najupečatljivije sigurno greške koje su napravljene tokom snimanja, čuvene replike, ali i muzika koja prožima ceo film.

Ono što je svako ko je barem jednom pogledao film sigurno zapazio je pojanje koje se u nekoliko navrata čuje u filmu. Najizraženije je pred samu bitku kada se obe vojske pripremaju za napad.

Mnogi možda i ne znaju a radi se o našem vrsnom slikaru i pojcu Dragoslavu Pavlu Aksentijeviću. Aksentijević poje po transkripcijama neumskih zapisa od 12. do 18. veka i po sopstvenim zapisima oslanjajući se na živo usmeno predanje. Nastupa uz bruj (ison) manjeg muškog vokalnog sastava (do 5 članova).

