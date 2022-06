POZNATA TAČNA SATNICA ARSENAL FESTA 12: Tri dana rokenrola u srcu Šumadije počinju VEČERAS, evo ko sve nastupa!

Hip-hop duo Who See i pank-rokeri Six Pack upotpunili su spisak učesnika pred sam početak 12. izdanja Arsenal festa, koji se održava od danas do 2. jula u prostoru Kneževog arsenala u Kragujevcu, uz, kako se očekuje, rekordnu posetu!

Who See i Six Pack će na Garden Stageu nastupiti umesto ranije najavljenog sastava Inner Circle, koji je otkazao celu istočnoevropsku turneju, i benda Eyesburn, koji u Kragujevac ne dolazi zbog bolesti članova. Frontmen Six Packa Miki Radojević radosno ističe: - Redovni smo inventar Arsenala, a ove godine ponovo nastupamo. Jako nas veseli da smo uvršteni u repertoar, po našem mišljenju, najlepšeg muzičkog festivala na ovim prostorima. Obećavamo žestok, fino izbaždareni pank-rok nastup i mnogo pevanja s publikom uglas.

Poznata je satnica festivala:

MAIN STAGE Četvrtak, 30. jun 21.00 Buč Kesidi 22.30 Rock El Clasico (Stefan Milenković i Nele Karajlić) 00.30 Negative

Petak, 1. jul 19.40 Ana Popović 21.00 Van Gogh 22.45 Placebo 00.30 Senidah

Subota 2. jul 21.00 Konstrakta 22.30 Thievery Corporation 00.30 Goblini

GARDEN STAGE Četvrtak, 30. jun (19.30): Kontra komitet, Sanitaruium, Zyrion, Centurion, Vizelj, Ritam nereda, Električni orgazam, Pips, Chips and Videoclips, Deca loših muzičara, Zvoncekova bilježnica, Sunshine

Petak, 1. jul (20.00): Bolesna štenad, Istok Iza, LUR, Nemanja, Steffan, Basha, Tam, Z++, E-Play, Majke, KoiKoi, Who See Subota, 2. jul: (20.00): Oathbringer, Punkreas, Popečitelji, Crni Cerak, Six Pack, Rundek &Ekipa, Naked, Smoke Mardeljano, Mortal Kombat

EXPLOSIVE DJ STAGE Četvrtak, 30. jun (21.00): Petrovitz YU B2B Theanilo, Goranche B2B Marco White, Peppe, Cheeka & Baloo Petak, 1. jul (21.00): Sofa Kru, Euphorics & MC Edge, Codex & Kastiljas MC, Roni Size (od 02.00) Subota, 2. jul (21.00): Sale Janković B2B Hunckie, Migazz, DJ Aćim B2B DJ Eye, Mladen Tomić

Ulaznice za Arsenal fest 12 mogu se kupiti na svim prodajnim mestima Ticketsa. Na samom festivalu prodaja će počinjati od 12 časova na punktu ispred glavnog ulaza. Cena ulaznice za prvo veče (30. jun) iznosi 1.500 dinara, za drugo veče, 1. jula, 2.000 dinara, dok za ulaz treće večeri, 2. jula, treba izdvojiti 1.800 dinara. Komplet karata za sva tri dana košta 4.000 dinara. Za drugi dan festivala ostalo je još veoma malo ulaznica u prodaji.

Posetioce Arsenal festa 12 očekuje mnoštvo zanimljivih aktivacija i iznenađenja. Tu je, između ostalog, moderna lounge zona, pa u sklopu pratećeg programa izložba skulptura Viktora Kiša, graffiti street-art umetnika Đurađa... Kapije festivala se svakog dana otvaraju u 18.30.

