VIŠE VOLIM PARTNERA NEGO SOPSTVENU DECU: Izjave Vedrane Rudan neprestano ŠOKIRAJU, a malo ko zna ko je NJEN SIN! Veoma je uspešan

Književnica Vedrana Rudan redovno je u centru pažnje javnosti zbog neprikladnih reči koje neretko upućuje voditeljkama emisija u kojima je gostovala.

Jedno od takvih gostovanja je i ono kod Jovane Joskimović, kada je komentarisala njeno materijalno stanje i fizički izgled, dok je nešto ranije Mariju Kilibardu tokom emisije pitala kako do sad nije našla nekog da je oplodi.

Gotovo nijedna izjava Vedrane Rudan ne može da prođe nezapaženo, a neretko se u medjima i dgine prašina zbog njenih reči, a jedna od takvih je i ona koja se tiče njene dece.

foto: ATA images

Vedrana inače ima sina Slavena, koji je jedan od čuvenijih hrvatskih psihologa, a svojevremeno je i objavio i knjigu "Zlihologija", a pored sina ima i ćerku Asju iz prvog braka. Udata je za advokata Ljubišu Drageljevića.

Slaven je inače i administrator Vedraninog veoma posećenog bloga i neka vrsta njenog menadžera.

Osim toga, Slaven se zalaže za zaštitu ljudskih prava, legalizaciju kanabisa, ateista je i levičar.

Jednom prilikom je književnica o svojoj deci napisala:

foto: ATA images

- Majka sam koja poput većine majki voli svoju decu, srećom ne bezuslovno. Ali sam i žena koja sebi daje za pravo da svog partnera, uglavnom, voli više nego sopstvenu decu.

Nešto kasnije je malo korigovala svoj stav:

- Moja su deca uspešni, zreli, mladi ljudi zato jer sam im ja pomogla da to postanu. Sigurno im ne pada na pamet da me kritikuju ili da se na mene ljute. Samo ja u našoj ekipi imam pravo na ljutnju, ali me brzo prođe.

foto: Rino Gropuzzo

Na pitanje da li ponekad potraži psihološki savet od svog sina, Rudan je rekla:

- Ne. Psiholozi nikad ne „psihologiziraju“ svoje najbliže. Ipak, kad sam u nekakvoj psiho frci, uvek njega pitam za savet. On je jedan od najobrazovanijih ljudi koje sam srela. Istinski humanista i mrzitelj nasilja. I veliki, veliki, veliki borac za ženska prava na šta sam posebno ponosna.

