PROŠAO SAM OBUKU ZA KOSMONAUTA! Biković snima prvi film u istoriji bisokopa u SVEMIRU: Plašio sam se šta će tamo naći!

Glumac Miloš Biković godinama gradi internacionalnu karijeru u Rusiji, koja mu ovog puta donosi ulogu u novom ostvarenju Klima Šipenka "Izazov" - prvom filmu u istoriji bioskopa snimljenom u svemiru. Projekat je sniman u tajnosti oktobra prošle godine, kada je lansirana letelica s režiserom i glumicom Julijom Peresiljd u svemir. Oni su tamo proveli 12 snimajućih dana.

Biković se pridružio ekipi koja će snimati na teritoriji Centra za obuku kosmonauta "Gagarin" i sanatorijuma Voronovo, kao i u paviljonu kreiranom specijalno za potrebe filma, unutar kog je izgrađena replika Centra za kontrolu misije. Glumac će igrati hirurga, dobrog prijatelja glavnog junaka, a partnerka u ulozi kardiologa biće mu Julija Peresiljd, s kojom će prvi put sarađivati.

Biković je nakon prvih snimajućih dana podelio impresije sa seta.

- Snimam film u Moskvi, to je prvi film u istoriji čovečanstva koji je sniman u kosmosu. Nažalost, nisam bio u kosmosu, ali sam bio u centru za pripremu kosmonauta, i to su neka iskustva koja ne mogu da se porede ni sa jednim prethodnim - objašnjava Miloš.

Za potrebe filma glumci su morali da prođu specijalnu obuku kako bi mogli verodostojnije da prikažu život kosmonauta.

- Prošao sam delimično kroz obuku. Bio sam u centrifugi koja daje ubrzanje 4G, hteo sam da me vuku do 6G, ali mi nisu dozvolili jer pre toga moram da uradim skener glave. Odbio sam to jer sam se plašio šta će tamo naći, odnosno plašio sam se da neće naći ništa, pa sam odustao od tog skenera - našalio se glumac.

Premijera ovog ostvarenja očekuje nas u prvoj polovini 2023. godine. Podsećamo, Biković i Šipenk su već ranije sarađivali na filmovima "Sluga", koji je oborio sve rekorde u gledanosti u Rusiji i proglašen je za najgledaniji film u bioskopima te zemlje svih vremena, a nedavno je publika imala priliku da pogleda i komediju "Hoću muža".

