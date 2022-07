RODITELJ SU POGUBILI KONCE I UTICAJ NA DECU: Gorica Popović progovorila o svom odrastanju i kad je morala da bude kod KUĆE

Više od četiri decenije Gorica Popović član je Ateljea 212, a pre godinu dana otišla je u zasluženu penziju. Tokom svih tih godina rada imala je i mnogobrojne uloge na filmu i televiziji.

Ovog puta gledaćemo je u nastavku serije "Klan", koja prati dalji uspon mafijaškog klana koji predvode likovi Šok i Paša. Za Goricu ovog leta nema odmora, pa će snimati i novi film u Zagrebu.

foto: Firefly Production

Da li je Boban Skerlić održao obećanje da ćete sada imati veću ulogu? Nećemo vas videti u prvoj epizodi.

- Imaću veću ulogu. Prva sezona je bila sjajna i nastavak će biti u tom duhu. Igram majku kolege Ivana Zarića, tako da sam vrlo nestrpljiva da vidim kako je sve ispalo. Reditelj Boban Skerlić je sjajno to vodio, on je i pisao scenario. Sarađivala sam sa Skerlom i ranije u raznim projektima, pa i u pozorištu.

foto: Ana Paunković

Šta se desilo s podmlatkom u seriji? Kako vi vidite nastavak priče?

- Ovog puta serija se bavi i roditeljima, što je vrlo bitno. Moramo da vidimo odakle sve to kreće. Ovo je jedna majka koja naizgled jako voli svog sina. U prvoj sezoni sam imala scenu kritičnu prema sinu i društvu. U novoj sezoni ona uviđa koliko je važno da njen sin preživi sve to. Nema iluziju da će postati pošten i čist, uz njega je majčinski. Iz njene majčinske ljubavi dolazi sve to što radi. Ovo je jedna lepa uloga, slojevita, u kojoj ima šta da se igra. Likovi su divno napisani i srećna sam što sam učesnica ovakvog projekta.

Da li ste u scenariju pronašli tragove naše prošlosti?

- Lik je kombinacija žena. Ne zna se ko je, to je mozaik žena. Često razmišljam kako je tim roditeljima. Uvek mi to padne na pamet kad neko bude ubijen a kriminalac je. Obično se jave roditelji i pričaju. Tužno je kad se postavi pitanje gde ste bili ranije i šta ste radili.

Da li mislite da u današnje vreme ima dosta takvih slučajeva jer roditelji pridaju manje pažnje deci?

- Promenilo se vreme, u moje vreme ja sam morala da dođem sa igranke tačno u deset, sad je to potpuno drugačije, deca izlaze u to vreme. Došlo je novo vreme, s novim navikama, u kom su roditelji pogubili konce i uticaj.

foto: Firefly Production

Kako vam se čini mladi glumci? Da li će biti dobri naslednici?

- Naravno. Često kažu da smo mi stariji glumci fantastični i da danas nema dobrih, ali to nije tačno jer danas ima mnogo mladih glumaca kojima samo nedostaje iskustva. Mislim da će biti sjajni naslednici.

Kad se osvrnete na svoje početke, šta je ono što prvo pomislite?

- Nisam pogrešila, ne bih ništa menjala.

Ide leto, da li ćete imati odmor?

- Snimam seriju "Popadija", pred kraj leta imam snimanje serije "Nemirni", imam nastupe tokom leta na Kopaoniku i u Zagrebu snimam film jednog mladog reditelja, ali sam odavno uplatila put u Grčku.

Kurir.rs

