ĐURIČKO JE ZABLISTAO U FINALU HIT SERIJE: Srpski glumac uspeo je da u svojim scenama parira Vinoni Rajder i Dejvidu Harboru

Četvrta sezona serije "Čudnije stvari" ("Stranger things") završila se poprilično šokantno, a u velikom finalu se pojavio i Nikola Đuričko.

Braća Dafer, koji potpisuju scenario i režiju, rešili se da podele novi nastavak na dve celine jer su smatrali da je tako bolje i zato što poslednje dve epizode nisu mogli da montiraju na uobičajen način - jedna traje preko sat i po, a finale čak dva sata i nekih dvadesetak minuta. Dakle, dosta toga je trebalo ispričati i zaokružiti priču.

Od premijere 1. jula više od 700 korisnika se žalilo zbog tehničke neispravnosti. Serija sada drži Netfliksov rekord u odgledanim minutima. Samo tri dana nakon objave četvrte sezone dostigla je ogromnih 287 miliona sati gledanja, dok je "Bridžerton" bio dugo prvi sa 193 miliona sati.

Nikolina uloga ruskog švercera Jurija je bila jedna od zanimljivijih, pogotovo nama sa ovih prostora, jer je srpski glumac zadržao svoj šarm, kao i komičnost po kojoj ga svi prepoznajemo i volimo. Inače, od devet epizoda serijala, on se pojavio u šest.

Kako su epizode tek izašle, neće biti spojlera u ovom tekstu, ali može se reći da se Juri iskupio. On se pojavljuje u obe epizode u ključnim trenucima za neke od glavnih likova. Doduše, veliki deo se dešava u Hokinsu, gradiću u Indijani odakle su glavni junaci, ali opet je Đuričko uspeo da zablista u svojim scenama i parira Vinoni Rajder, Dejvidu Harboru, Bretu Gelmanu i Tomi Vlašihi. Takođe, Toma je Nemac, ali u seriji glumi Rusa, a njegov dijalog s Đuričkom na ruskom je veoma zanimljiv i bitan za dalju priču, koja je sve držala na ivici svojim intenzitetom i raspletom. Lepo je videti srpskog glumca kao deo nečeg tako velikog i odličnog.

"Čudnije stvari" je jedna od onih serija koje su zaludele ceo svet, a da je njen uticaj ogroman, govori i to je da je pesma koja je veoma bitna za priču i postala je njen lajt-motiv, "Running up that hill" Kejt Buš iz 1985. godine, prva na mnogim listama i da čak sada beleži veću popularnost nego kad je originalno objavljena. Bitno je što je Đuričko glumio u ovoj seriji jer je ona popkulturni fenomen koji će trajati.

Braća Dafer su najavili petu i poslednju sezonu serije, a više detalja će biti poznato do kraja 2022. godine.

