DŽONI DEP HTEO JE DA ME VODI ZA AMERIKU: Srpski kaskader rekao NE I POGREŠIO, a evo šta još dešava na snimanju FILMOVA!

Branislav Fistrić Batica, naš najbolji kaskader i vođa kaskaderske grupe K. G. B., više puta je poginuo na filmu nego što je Bata Živojinović pobio Nemaca.

Batica je magični svet pokretnih slika i ekstremnih sportova zavoleo gledajući vratolomije i slušajući priče beogradskih mangupa i kaskadera iz stare garde, čuvenih Zvonceta i Bate Kamenog.

foto: Printskrin

- Kaskaderstvom je najpre počeo da se bavi moj starji brat Vlada, a kada me je kao osamnaestogodišnjaka upoznao sa Zvoncetom i ovaj me primio da vežbam s njima, mojoj sreći nije bilo kraja - ovako je pre nekoliko godina započeo svoj intervju za Kurir čuveni Batica.

Za više od dve i po decenije na filmu najponosniji je na svoju ulogu vojnika kod Emira Kusturice u filmu "Na mlečnom putu".

Belučijeva dobila lampu

- Kusturica je veliki profesionalac. Opasne scene snimao je bez naše pomoći. Morao sam da trčim kroz ledenu vodu, što nije nimalo lako - prisetio se Batica.

foto: Profimedia

Sa snimanja će mu posebno ostati u sećanju kadrovi s Monikom Beluči.

- Samo tu scenu, dva metara pod vodom, snimali smo nekoliko dana. Bila je to najlepša smrt na filmu, ali i vrlo neprijatna. Kusta me je davio, a ona me je probola nožem - kaže Batica i dodaje:

- Mnogi su gledajući kadrove sa snimanja mislili da davim Moniku, ali je samo na početku tog kadra guram da uđe u kadar.

foto: Marina Lopičić

Kaskader se tokom snimanja sprijateljio sa slavnom glumicom.

- Na kraju sam joj poklonio ručno rađenu lampu od drveta i metala. Oduševio ju je moj gest. Rekla je da će lampa stajati u spavaćoj sobi u njenom stanu u Parizu - stidljivo kaže Branislav.

Ninu učio da vozi auto

Pored svetske zvezde, posebno patmi i saradnju sa Ninom Janković i hvali Slobodu Mićalović.

- Za tri dana snimanja "Motevidea" naučio sam Ninu da vozi kola. Nije joj posle trebalo mnogo časova u auto-školi.

foto: Nemanja Nikolić

Naš sagovornik trenutno radi hit seriju "Ubice mog oca", ali iza kamera. Spreman je da uskoči ako bude potrebno, a posebno će mu ostati u sećanju epizoda s Vukom Kostićem na kraju prve sezone.

- Vuk je dopustio da ga jedino ja davim sa kesom. Vikao je: „Udari mi pet šamara da bude uverljivije.“ Međutim, odradili smo scenu s dva blaga udarca i nije bio povređen - kaže Fistrić, a o ovom velikom prijateljstvu govorio je za nedeljno izdanje Kurira i Vuk Kostić.

foto: Privatna Arhiva

Batica je radio s mnogim svetskim zvezdama, a pored Monike, najviše ga je oduševio Džoni Dep.

- Upoznali smo se na Kustendorfu. Hteo je da me vodi za Ameriku. Nisam mogao da idem jer je trebala viza. Džoni mi je rekao da mi ne treba i da ćemo ići njegovim privatnim avionom. Odlučio sam da ostanem i sad se kajem - zaključio je Fistrić.

Kurir.rs