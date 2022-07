POBEGAO IZ MANASTIRA, A ZBOG OVOGA BIO NA CRNOJ LISTI NACISTA! Život čuvenog NOBELOVCA bio je BURAN: Sa 15 pokušao da se ubije!

Na današnji dan, 2. jul, 1877. u Nemačkoj je rođen čuveni pisac Herman Hese, koji je svojim delima, od kojih su najpoznatija svakako "Stepski vuk", "Sidarta", "Igra staklenih perli", "Gertruda", "Demijan" i brojne druge, inspirisao mnoge.

Ipak, uprkos činjenici da se iz Heseovih romana i danas brojne generacije uče životu, sam pisac imao je jako tešku priču, koja kreće još od najranije mladosti.

foto: Profimedia

Roditelji su mu bili misionari, pa su ga poslali u manastir, odakle je on pobegao u potrazi za svojim identitetom. Ta potreba navela ga je da često menja škole, a sa 15 godina već je bio jako očajan zbog položaja u kome se našao. Iz tog razloga, Hese je tada pokušao da izvrši samoubistvo.

Nakon neuspelog pokušaja, jedno vreme putuje po Aziji, što ostavlja dubok trag na njegovo pisanje i njegov pogled na svet uopšte.

Hese se ženio tri puta. Prvi brak bio mu je sa Marijom Bernili, sa kojom je imao troje dece, ali se on završio tragično. Nažalost, Marija je mentalno obolela i oni su se rastali. Druga žena bila mu je pevačica Rut Venger, ali je taj brak bio jako kratak, a veći deo tog vremena proveli su odvojeno. Ninion e bila njegova treća i poslednja ljubav. Taj brak trajao je do kraja njegovog života, a svoju suprugu čak je i pomenuo u jednom svom romanu, "Putovanje na Istok".

foto: Profimedia

Dva puta je pobegao iz Nemačke u Švajcarsku jer je bio protiv oba svetska rata. Bio je izraziti pacifista, što nije krio u svojim knjigama. Roman "Narcis i Zlatousti" bio je kontroverzan, zbog čega je Nemačka zahtevala od Hesea da određene delove knjige izmeni. Pisac je to odbio, što ga je dovelo do velikog sukoba sa hitlerovskom politikom, ali i do crne liste nacista u Drugom svetskom ratu.

Dobitnik je Nobelove nagrade i jedan od najčitanijih pisaca sveta. Umro je u snu sa 85 godina.

(Kurir.rs/A.G.)

