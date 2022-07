NIKADA NEĆETE POVEROVATI KAKO JE MILENA DRAVIĆ REKLA DA GAGI NIKOLIĆU: Njihov brak obeležio je OVAJ film, a evo kako su se venčali

Glumica Milena Dravić i glumac Dragan Nikolić ostali su zapamćeni u regionu po fantastičnim ulogama i kultnim scenama iz filmova i serija, ali i po ljubavi koja svakako važi za jednu od najvećih i najskladnijih sa ovih prostora.

Kroz njihov brak moglo se videti da su se neizmerno voleli, poštovali i ulagali jedno u drugo da bi sačuvali svoj savršen odnos. Iako svi pamte njihove poglede i nežne osmehe koje su upućivali jedno drugom, gotovo da niko ne zna kako su popularni glumci stali na ludi kamen. O tome je svojevremeno Gaga govorio za Kurir:

- Venčanje je bilo simbolično. Venčali smo se 1971. godine, na snimanju novogodišnjeg TV filma "Kako su se volele dve budale", po tekstu Duška Radovića, u režiji pokojnog Ace Đorđevića. U pauzi između snimanja, tražili smo dodatnih sat vremena, otišli u Opštinu Vračar i sklopili brak.

Milena i Gaga su se i upoznali na snimanju, a Gaga je kasnije otrkio da je Milena bila vrlo prizemna ličnost koju slava nije doticala, te da ga je tako i osvojila:

- Kad sam joj prišao, imao sam utisak da mi je to stara školska drugarica koju dugo nisam vidio ili neka devojka iz kraja koju poznajem ceo život. Upravo u tome je njena prava veličina. Osvojila me je svojom neposrednošću i normalnošću, uprkos velikoj popularnosti koju je već tad uživala. Mogla je da se ponaša kako hoće i niko joj ne bi zamerio, jer je već tada bila jedna od naših najvećih zvezda. To je nešto čime ona pleni i osvaja.

