RED SE PROTEZAO OD SKC DO MANJEŽA: Ljudi čekali 3 sata da im NOBELOVAC POTPIŠE knjigu, ni KIŠA im nije mogla NIŠTA! (FOTO, VIDEO)

Nobelovac Peter Handke, koji je u kratkoj poseti Beogradu, družio se danas sa čitaocima u knjižari "Delfi SKC", gde je potpisivao svoje knjige.

Red od SKC-a do Manježa

Veliki broj poštovalaca njegovog stvaralaštva je došao da ga pozdravi, pa se red protezao od SKC-a do parka Manježa. Ni vrućina ni nevreme koje se spremalo njegove verne čitaoce nije nateralo da izgube mesto u redu! On je bio lepo raspoložen da porazgovara sa svojim čitaocima.

"Laguna" je dosad objavila deset Handkeovih knjiga, počevši od "Velikog pada" 2019. godine, kad je dobio Nobelovu nagradu za književnost. Usledili su naslovi "Golmanov strah od penala", "Moravska noć", "Kratko pismo za dugi rastanak", "Nesreća bez želja", "Drugi mač" i druge, do "Kradljivice voća", koja je odnedavno u prodaji.

Jedan od njegovih čitalaca rekao nam je da je prvi zauzeo svoje mesto u redu, pre oko tri sata i da mu ni sunce ni kiša, koji se naizmenično smenjuju, nisu smetali.

- On je jako star čovek, od 84 godine, smeta mu svetlo, tako da su se jedva namestili. On se i dalje pridržava epidemiološke mere rastojanja, te nismo smeli da prilazimo za potpisivanje knjiga. S obzirom na to koliko ljudi se pojavilo na ovom događaju, čini mi se da neće svi biti te sreće da dobiju njegov potpis - za Kurir, rekao je jedan od obožavalaca dela Petera Handke.

Novo delo Handke je definisao kao "poslednji ep", koji započinje ubodom pčele u pripovedačevu nogu. To je za njega znak da mora krenuti na put. Vreme je da napusti Ničiji zaliv, kuću u blizini Pariza, i zaputi se ka gotovo nenaseljenom delu Pikardije u potrazi za kradljivicom voća.

Austrijski književnik, čiji stavovi o raspadu Jugoslavije izazivaju pažnju širom sveta, primio je prošle godine Karađorđevu zvezdu prvog stepena za "naročite zasluge u predstavljanju Srbije u oblasti javnih i kulturnih delatnosti i ličnom istrajavanju u beskompromisnoj odgovornosti prema istini".

