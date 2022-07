RALE MILENKOVIĆ OTKRIO KOJI POPULARNI GLUMAC JE NJEGOV BRAT! Obožavali smo ga u MONTEVIDEU, a sada igraju zajedno u ovoj SERIJI!

Glumac Rale Milenković trenutno snima nastavak "Složne braće" i kaže da bi, da može da bira, ponovo izabrao da igra lik Slavka Brđanina.

Andrija Kuzmanović je moj brat, mi smo postali burazi i u seriji i u životu

Glumca, pozorišnog reditelja i pesnika Radoslava Raleta Milenkovića više od 40 godina publika može da gleda u pozorištu i pred kamerama. Glumu je diplomirao 1980. na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi profesora Branka Pleše, deset godina potom i pozorišnu režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Dejana Mijača, a danas je redovni profesor glumačkih veština na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Radoslava ćemo već na jesen gledati u novoj sezoni serije "Složna braća", u kojoj glumi Slavka Brđanina.

Da li će se desiti neke promene s vašim likom u novoj sezoni?

- Moj lik ima jedan progresivan pravac, u skladu sa ostalim likovima u sinergiji s balkanskim načinom poimanja biznisa i istorije. Kao i uvek kada je u pitanju takav intenzitet i paroksizam kojim se živi, raskrinkava ono što je u čoveku loše i svaka podlost i nepočinstvo bivaju kažnjeni. Nismo u drami već prikazujemo crno i tragično. Prikazujući te tamne strane, Nele u scenariju, a i mi s njim, pokušavamo da to učinimo smešnim i prepoznatljivim, baš kao što su i ljudi oko nas.

Hoće li se vaš junak na kraju prilagoditi tehnologiji?

- Neće, istrajavam u borbi za analogno.

foto: Aleksandar Jovanović

Direktni partner vam je Andrija Kuzmanović. Kakva je saradnja s njim?

- Andrija je moj brat, mi smo postali burazi i u seriji i u životu. Mi smo ranije radili zajedno, dok je on bio jako mlad, na "Jagodićima". Tad smo se sreli, posle sam gledao to što je radio i volimo se. Nemamo prilike da se družimo zbog posla, ali se pazimo.

Da možete da birate da tumačite nekog drugog junaka iz serije, koga biste izabrali?

- Brđanina, naravno. Mislim da imam najbolji lik. Jasno mi je ko je taj čovek, znam odakle je, kao i puno ljudi kao što je on. U genetici mi je da igram tog čoveka, vrlo mi je jasan i potpuno ga razumem. Kad bih mogao da živim kao on, ja bih to radio, nije to toliko loše.

Rale Milenković je završio glumu, ali i režiju. Danas radi kao profesor na novosadskoj akademiji, gde važi za omiljenog profesora U karijeri dugoj četiri decenije ostvario je više od 90 uloga na televiziji i filmu 17. februara 1958. godine rođen je u Novom Sadu

Nemamo često priliku da vas vidimo u komedijama. Da li glumac može da se umetnički razmaše u istim?

- Može da se razmaše, to je sada pitanje jedne sinergije između autora. Ljubitelj sam komedije i prija mi. Dobro smo se razumeli i našli, svaka ideja koja bi mogla da unapredi priču je dobrodošla. Ekipa od osam stalnih uloga, koji žive u toj kafani, jako lepo sarađuje međusobno, s punim poverenjem jedni u druge ispunjavamo ono što od nas traži scenario.

Da li mlađe kolege u vama gledaju profesora ili starijeg kolegu?

- Jedna moja studentkinja s mastera igra u novoj sezoni, Maja Čampar. Ne znam šta da vam kažem, studenti su to.

To znači da vas studenti vole?

- Pa volim i ja njih (smeh).

foto: Dragana Udovičić

Opšte je poznato da pažljivo birate svoje uloge. Imate li u planu nešto u narednom periodu?

- Počelo je snimanje novog projekta, moji će dani biti u avgustu i septembru, zbog ove obaveze. Radi se o seriji "Nemirni" Darka Nikolića i jednoj fantastičnoj ulozi. U toj seriji igram Belog, koji je jedan onako mračan tip, koga ne možeš da poželiš.

Znači više volite negativce od pozitivaca?

- Ne, nema negativnih i pozitivnih likova. Ima samo punoće ljudske prirode, biografije i sudbine, i to kad se napiše tako onda je divno, bez obzira na to da li je naizgled pozitivan ili nije.

