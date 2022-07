RIHARD VAGNER JE BIO OMILJENI HITLEROV KOMPOZITOR! Evo kako se muzika koristila u ratovima! Apokalipsa, Kas valkira i helikopteri

Rat u Vijetnamu bio je prvi o kome su televizije intenzivno izveštavale s lica mesta. Predsednik Lindon Džonson je smatrao da je to jedan od razloga zbog kojih su SAD taj rat izgubile, kao i da je uticalo na stav američke javnosti. "Ne gledaj u kameru! Kreći se kao da se boriš!", vikao je režiser Frensis Ford Kopola u svojoj maloj ulozi ratnog izveštača u remek-delu "Apokalipsa danas", u uvodu jedne od najmonumentalnijh i najupečatljivijih scena u istoriji filma - napadu helikopterima "vazdušne konjice" uz zvuke Vagnerovog "Kasa valkira".

foto: Promo

Ovaj spoj muzike i prizora prevazišao je filmske okvire dotle da zvuci "Kasa valkira" asociraju na helikoptere u letu, i to je korišćeno i u stvarnim borbama u Iraku. Za psihološko ratovanje glasnom muzikom u Vijetnamu korišćen je rokenrol, mada je Vagner, omiljeni Hitlerov kompozitor, služio za podizanje borbenog morala nacističke vojske. Muzika je ovu svrhu imala otkad je ratovanja i toga su autori filma bili i te kako svesni i često se upotreba baš Vagnera u napadu na vijetnamsko selo tumači kao simbol toga da ne treba smetnuti s uma da je američka vojska agresorska. Simbolika ide i dalje.

Do Vijetnamskog rata, zbog razvoja ratne tehnike, konjica kao rod vojske izgubila je na značaju, ali su helikopterske jedinice praktično postale njena zamena. Helikopteri su korišćeni za brze napade, a kako su oruđa protivvazdušne odbrane bila razvijana, tako je helikopter, značajan za juriše, postajao i ranjiva mašina. Zbog toga su zaista postojale jedinice "vazdušne konjice", poput one kojom u "Apokalipsi danas" komanduje pukovnik Kilgor. "Kas valkira" je muzika iz drugog dela tetralogije opera "Prsten Nibelunga", inspirisanih nordijskom mitologijom. Valkire su ženska božanstva koja su, jašući ka poprištu bitke, najhrabrije poginule ratnike odnosile u Valhalu, mesto zagrobnog života. I tako je stvorena veza - kas valkira i vazdušna konjica, kao i asocijacija na četiri jahača apokalipse. Namera kompozitora Riharda Vagnera je i bila da ovim muzičkim komadom probudi asocijacije na epsku bitku, doduše, on se žestoko protivio da "Kas valkira" bude izvođen odvojeno od čitave opere. Ali se svejedno savršeno uklopio u monumentalnu filmsku scenu.

foto: Profimedia

Scena napada "vazdušne konjice" jedna je od prvih snimljenih za "Apokalipsu sada" i važi za jednu od najkomplikovanijih ikada ostvarenih za film. Ekipa je donela odluku da nešto tako monumentalno snimi rano u produkciji da bi sebi postavili visok nivo ambicija, ali takođe i svest da će snimanje biti veoma teško (ovo se ispostavilo kao više nego tačno). "Apokalipsa sada" je ocenjena kao projekat koji američku vojsku prikazuje u lošem svetlu, te je ministarstvo odbrane odbilo da pomogne snimanje, ukoliko scenario ne bude izmenjen po njihovim zahtevima. Ekipa nije pristala, javile su se čak glasine da su Amerikanci tihim političkim pritiskom osujetili snimanje u Australiji, kako je bilo planirano. Zato je produkcija prebačena na Filipine, mesto mnogo teže za rad, ali je predsednik Ferdinand Markos dozvolio korišćenje avijacije, u čijem su sastavu postojali američki helikopteri kakvi su korišćeni u Vijetnamu. Pošto su bili u lošem stanju, filmska ekipa je morala da finansira neke popravke.

U pravom trenutku za Markosa, pošto je u državi izbio ustanak, pa su helikopteri delom korišćeni za snimanje, a delom za borbu protiv pobunjenika. Ostalo je zabeleženo da su neprestano bili prefarbavani, jer su na njih naizmenično stavljane američke i filipinske oznake, u zavisnosti od upotrebe. Logističkom paklu scene s "vazdušnom konjicom" doprinosila je i činjenica da na snimanje nisu uvek dolazili isti piloti, te su sve novajlije morale da uče šta filmska ekipa od njih očekuje. Kako nije bilo kompjuterskih efekata da pomognu, samo za potrebe ove scene snimljeno je materijala kao za čitav dvočasovni igrani film. Remek-dela poput "Apokalipse danas" se više ne snimaju.

Kurir.rs/ TV ekran

Bonus video:

04:32 U NIŠU MUZIKA, U NOVOM SADU ZNAMENITE LIČNOSTI: Evo kakvi su murali popularni u Srbiji