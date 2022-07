VOJIN ĆETKOVIĆ U DOBROM DRUŠTVU: Dobio je od DRAGOG GOSTA poklon iz MOLDAVIJE za svoju VOLJENU KOLEKCIJU! Evo šta GLUMAC SKUPLJA!

Vojin Ćetković nedavno je završio pozorišnu sezonu u JDP i vreme provodi u svojoj vikendici u Čortanovcima.

Glumac voli pecanje, a malo ljudi zna da je i ljubitelj vina. Novi poklon za kolekciju stigao mu je od mladog producenta Alekse Balaševića. On mu je doneo bocu, kako tvrdi, "pića bogova" iz najveće vinarije na svetu.

- Boravio sam u Moladaviji na jednom velikom konkursu i tenderu koji nam je, bogu hvala, realizovan za film. Uradili smo ogromnu stvar za naše ostvarenje. Primio nas je Ivan Čeban, gradonačelnik Kišinjeva, glavnog grada Moldavije. Potvrdili su nam veliku pomoć i podršku za film, i to baš 11. maja, na rođendan mog oca. Verujem da je to poklon s neba od najboljeg ambasadora gore - nebeski ambasador je uradio svoje. On ne pripada samo meni već svima nama - poručio je tada Aleksa iz Kišinjeva i dodao ko će sve igrati u njegovom ostvarenju.

Očekuju se Nina Seničar, Enis Bešlagić, kao i nekoliko moldavskih glumaca. Jovana Balašević se, naravno, pojavljuje u ulozi glumice. Reditelj filma je Gvozden Đurić, koji je osvojio nagradu u Kanu sa serijom "Kljun" - kazao je mladi Balašević.

Inače, Aleksi je veoma važno da sve vezano za ovaj film ispadne kako treba, a ostvarenje bi, kako je ranije najavio za Kurir, pred gledaoce trebalo da stigne na proleće ili leto 2023. godine. Želja mu je da u filmu "Megdan" igra i bračni par Ćetković.

Vojin je verovatno nešto novo o vinima i naučio zbog serije "Tajne vinove loze". U njoj igra Vuka Tomovića, vlasnika vinarije Tomović. Deo svojih scena snimao je na imanju Zvonka Bogdana i njegove vinarije u Subotici.

