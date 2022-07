OSLOBODILA SAM SE TERETA SLAVNIH RODITELJA: Lenka Petrović o odluci da bude glumica, mračnoj strani posla i novoj velikoj ulozi

Glumicu Lenku Petrović, koju je publika zavolela u seriji "Preživeti Beograd", ponovo ćemo gledati na ekranima u novoj seriji i filmu "Vera", u kojima će tumačiti lik Smilje.

U intervjuu za TV Ekran glumica otkriva detalje o novom projektu, ali govori i o izazovima sa kojima se susreće kao dete poznatih roditelja Olge Odanović i Dragana Petrovića Peleta.

Šta možete da nam otkrijete o svojoj ulozi u filmu "Vera"?

- Tumačim lik Smilje, Verine prijateljice iz perioda ranog detinjstva, sa kojom je jako bliska, one su više od prijateljica, sestre su i vrlo su vezane. To mi je najveći utisak, taj odnos koji smo Jovana Stojiljković i ja, nadam se, uspele da pogodimo. Divan odnos koji se stiče još u detinjstvu, čini se da je to večno, ali onda neke okolnosti učine da to nestane.

foto: Nebojša Babić

Koliko ste znali o ovom periodu Beograda koji je prikazan u seriji?

- Znala sam neke istorijske činjenice koje se uče u školi. Priča mi je pomogla da na unikatan način sagledavam istorijsku temu, da uspem to da izvučem. Dopada mi se što je scenario fokusiran na žensku perspektivu. Izvukla sam neke zaključke iz teksta, jer svi znamo istorijske činjenice, ali kad se one pretoče u neku priču, to postaje svima zanimljivo i svako može da se uhvati za nešto.

Danas je retkost da je žena centralni junak neke priče. Da li vas je iznenadila ovakva uloga?

- Moram priznati da jeste, generalno i na fakultetu, kad biramo ženske monologe, teško nam je da pronađemo jak ženski lik. Ovo je stvarno inspirativno i, kada sam čula da Jovana igra Veru, odmah sam stekla utisak kako će to izgledati i biti. Imala sam puno poverenje u ekipu. Nadam se da će biti još jakih ženskih likova.

foto: Constras Studios

Prva velika uloga bila je u seriji "Preživeti Beograd". Kako sa ove distance gledate na seriju?

- U tom trenutku uopšte nisam znala gde sam. Bila sam na trećoj godini studija i apsolutno ništa nisam očekivala od sebe, nisam ni znala šta me čeka. Uvek se rado sećam tog perioda snimanja, bilo je efektno, od same organizacije i cele ekipe. I dan-danas me ljudi najviše prepoznaju po tom projektu i drago mi je zbog toga, jer su to mladi ljudi kao i ja.

Niste samo spremali prijemni samo za glumu?

- Spremala sam prijemni na Filozofskom fakultetu. Izašla sam na prijemni ispit iz psihologije.

foto: Damir Dervišagić

Kakve izazove nosi gluma?

- Susrećem se sa različitim problemima, pipava je gluma i non-stop traži tanane stvari u čoveku. Susrećem se sa svim problemima koje imaju mladi ljudi. Ja se mnogo preispitujem, samokritična sam, što mi je možda već mana.

Da li je teško nositi na plećima odgovornost toga da su vam roditelji poznati glumci?

- Mislim da sam se oslobodila toga, ali će uvek postojati ljudi koji će imati svoje mišljenje i ja tu ne mogu ništa da menjam, mogu sebe da promenim i svoj stav. U životu je bitno biti vedar, to mi nekad ne ide, nekad samu sebe ubacim u mrak, ali trudiću se da se menjam zarad utiska koji ostavljam na ljude.

Na čemu trenutno radite?

- U snimanju sam serije "Vreme smrti", jako mi je drago što je u pitanju epoha i što imam priliku da istražujem. Igram Nataliju, nije Katić, ali je takođe jaka ženska uloga, imam veliku odgovornost i nadam se da ću uspeti to da ispunim. U JDP igram "Beogradsku trilogiju", u koju sam uskočila. Imala sam dosta vremena da spremim ulogu jer me snašla korona, pa sam mogla i tri da spremim. Igram i u pozorištu "Boško Buha", a što se klasne diplomske predstave priče, "Kavkanski krug kredom" jedno vreme smo igrali u Narodnom pozorištu, i to je sad na stendbaju i planiramo ponovo da igramo, ali je komplikovano zbog velike podele.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs

Bonus video:

00:57 Pavle Mensur o Sarajevu i bosanskom pasošu