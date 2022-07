TRIJUMF FILMA MRAK O STRADANJU SRBA NA KOSOVU: Ostvarenje nagrađeno na festivalu, a kupila ga je OVA SVETSKA produkcijska kuća!

Svečanom ceremonijom dodele nagrada zatvoren je 4. Somborski filmski festival, a žiri jednoglasno za najbolji proglasio horor-misteriju "Mrak".

foto: Promo

- Svetlo u tami, to je jedan od najlepših poetskih opisa naše umetnosti. Svetlo u tami je i moguć opis tog sna Ernesta Bošnjaka, sna svih nas koji se bavimo ovim poslom. Za najbolji film ovog festivala, po mišljenju žirija, moglo bi se reći da se bavi temom koja je kao da je sakrivena od svetla ove stvarnosti koju živimo. Zbog toga bilo je potrebno veliko i iskreno nadahnuće da se pronađe gotovo zaumna stilska figura kojom je osvetljena jedna velika muka koja je u dubokoj tami ovoga sveta pa čak i domaće kinematografije. Ponosni smo da, ovde u Somboru, dodelimo nagradu za najbolji film, ostvarenju "Mrak" u režiji Dušana Milića - pročitao je predsednik žirija Milutin Petrović.

foto: Ana Paunković

Za najbolju glumicu nagrađena je danska umetnica srpskog porekla Danica Ćurčić, koja rolom Vukice, u ostvarenje o progonu Srba na Kosovo prvi put igra na svom maternjem jeziku. Nagrada za najboljeg glumca pripala je Ibrahimu Komi za ulogu Strahinje u filmu "Strahinja Banović". Na festivalu je prikazano 16 filmova u pet selekcija.

foto: Ana Paunković

Film "Mrak", inspirisan istinitim događajem koji se odigrao za vreme martovskog pogroma na Kosovu 2004. godine, uvršten je u program svetske platforme HBO max, nakon brojnih odbijanja da premijerno bude prikazan na nekom velikom evropskom festivalima.

foto: Promo

Ostvarenje reditelja Dušana Milića obrađuje potresnu životnu priču koja je ispričana kroz vizuru devojčice Milice, koja s majkom i dedom živi u planinskim zabitima Kosova, na imanju okruženom gustom šumom. Producentkinja filma je Snežana van Houvelingen, a "Mrak" su, pored nekoliko evropskih zemalja, podržale produkcijske kuće This and That i Fajerflaj.

Bonus video:

00:56 Inostrani horor film snimljen na brojnim lokacijama u Srbiji