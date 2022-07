SVE JE BILO SPREMNO DA NIKOL KIDMAN ZAIGRA U SRPSKOM FILMU, A ONDA SE DESILO OVO: Poznati reditelj otkrio neverovatnu priču

Na dodeli nagrade "Aleksandar Lifka" u okviru 29. Festivala evropskog filma Palić, reditelj i dramski pisac Dušan Kovačević otkrio je da je Nikol Kidman svojeveremeno potpisala predugovor za rad na filmu "Beli hotel" sa Emirom Kusturicem i internacionalnom ekipom na čelu sa producentima ostvarenja "Tanka crvena linija", ali da je rat devedesetih sprečio da se saradnja ostvari.

foto: Damir Vujković

Baveći se pisanjem objasnio je kako bi mu se u životu često dešavalo da mu nekad neko ispriča priču koju sam nikada ne bi mogao da smisli.

- Primera radi, bilo je to kad bi mi moj deda pričao priče iz Prvog ili Drugog svetskog rata koje su potpuno neverovatne. I to niko, nijedan umetnik, ne bi mogao da izmisli, zato što je nemoguće. Život, kad izmisli čudo, onda je to vrhunac umetnosti. Većina velikih, ozbiljnih knjiga, filmova, pozorišnih komada pronašla je inspiraciju u tome što se nešto stvarno dogodilo. To je slučaj i sa mnom - priznao je Dušan Kovačević.

foto: ATA images

Iza dramskog pisca i reditelja opus na kojem bi mu svako pozavideo, on ipak ima mnogo neostvarenih želja:

- Žao mi je što krajem devedesetih nismo snimili film "Beli hotel". Emir Kusturica i ja smo bili na korak od snimanja filma. A taj film je posvećen ratu u Ukrajini - to je priča o jednom vojniku u čijem džepu je pronađena beležnica, dnevnik. Bilo je to kada je za sedam dana ubijeno 50 hiljada ljudi od strane čoveka kojem dižu spomenike - Stepanu Banderi. Bili smo na korak od snimanja filma, ali je onda počeo rat kod nas i prekinuto je sve - prisetio se reditelj, prenosi Nova.

foto: EPA/Nina Prommer

Kada se rat zahuktao na ovim prostorima prekinute su, kako je naveo Kovačević, sve mogućnosti za realizaciju, od letova, veza, svega...

- Da je snimljen, taj film bi bio veliki. Nikol Kidman je potpisala predugovor da igra glavnu ulogu u filmu. I bila je spremna čitava internacionalna ekipa. Producenti su bili ljudi koji su dobili Oskara za "Tanku crvenu liniju". Ali, nažalost, tada je počeo rat i sve je prekinuo. A to je istinita priča. Priča tog romana se zasniva na autentičnim beleškama iz džepa jednog vojnika koji je ubijen - otkrio je Dušan Kovačević, izrazivši tugu što je taj san ostao nedosanjan.

