DVE NAŠE POZNATE GLUMICE SAZNALE DA IMAJU ISTOG MUŽA! Urnebesna priča koja nikog ne ostavlja ravnodušnim, a evo šta je u pitanju!

Jelica Kovačević i Dragana Vujić u raskolu su zbog Aleksandra Lazića u najluđoj komediji koju publika poredi sa Radovanom III, u ulogama Gordane i Galije u trci oko Raje, postaju najbolje prijateljice.

25.7. u Teatrijumu , 26.7. kod Juge , 03.8. u Božidarcu i stižu u Vrnjačku Banju. Muškarac "nevešt" da odluči sa kojom ženom će provesti život - bira obe, ali tako da jedna za drugu ne znaju.

One žive u različitim gradovima, a on zahvaljujući poslu pilota uspeva da jutra provodi s jednom, a večeri sa drugom suprugom. Njegovu dugogodišnju igru prekida slučajni dolazak jedne od njih u mesto gde se nalazi druga i tako bračna komedija publiku u Pozorištu "Slavija" zasmejava do suza. Ovde je izvedena predstava "Žena mog muža".

Komad je nastao prema tekstu Saše Pantića, a u režiji Aleksandra Lazića, koji deli scenu sa glumicama Jelicom Kovačević i Draganom Vujić.

