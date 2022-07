SVE SPREMNO ZA SPEKTAKL! Evo ko je sve došao na Bočelija, od političkog VRHA naše zemlje do Bikovića! (FOTO)

Najvoljeniji tenor današnjice Andrea Bočeli (63) nastupa večeras od 21.30 u Beogradu na vodi, u okviru Belgrejd River Festa, koji se održava prvi put.

foto: Nemanja Nikolić

Planetarna muzička zvezda održaće koncert, uz pratnju Simfonijskog orkestra RTS, u specijalno izgrađenoj dvorani na platou "Geozavoda", pod vedrim nebom.

foto: Nemanja Nikolić

Brojne poznate ličnosti su došle na ovaj spektakularni koncert. Od Tamare Vučić do Zorane Mihajlović i poznatih glumaca.

foto: Nemanja Nikolić

Očekuje se da će na obali Save najlepši glas na svetu sa više od 90 miliona prodatih nosača zvuka još jednom pomeriti granice svetske muzičke scene.

1 / 25 Foto: Nemanja Nikolić

Nedavno smo ga gledali na proslavi platinastog jubileja vladavine kraljice Elizabete u Londonu, a sada ćemo imati zadovoljstvo da ga, u okviru "Belgrejd river festa", slušamo na bini našeg glavnog grada.

foto: Belgrade River Fest

Večni hitovi Besame mucho, Time to say goodbay, The Prayer, Romanza i La voce del silenzio obojiće beogradsku noć. Čast da mu se pridruži na bini dobila je Jelena Tomašević, koja će sa Bočelijem pesamu Vivo Per Lei i jednu samostalno, takođe na italijanskom.

foto: Nemanja Nikolić

- Maestro i njegov tim praktikuju da na svim svetskim turnejama specijalna gošća bude pop pevačica iz zemlje u koju gostuje. Mnogo sam srećna što je moja muzika dospela do jednog takvog umetnika i do njegovog tima i da su oni odlučili da baš ja zapevam sa njim. Bila sam presrećna i ponosna, već sam ga slušala i pitala sam se kakav li je tek osećaj zapevati sa njim, i evo 17 godina kasnije snovi se ostvaruju - rekla je Jelena Tomašević za Kurir.

foto: Kurir Televizija

Inače, Ivan Bosiljčić povodom Bočelijevog koncerta na kom nastupa njegova supruga Jelena je rekao da je srećan je i radostan, jer njegova supruga na neki način predstavlja Srbiju.

01:34 Ivan Bosiljčić povodom Bočelijevog koncerta

foto: Nemanja Nikolić

I nije ovo prvi put da slavni muzičar dolazi u srpsku prestonicu. Dobro se već poznaju Bočeli i Srbi. Prvi put je u Beogradu nastupio 2005. godine u "Areni", kada su odmah planule sve karte i dugo se pričalo o tom događaju.

1 / 10 Foto: Nemanja Nikolić

Bočeli je 2013. ponovo došao u Beograd, uz priznanje da je srećan što se vraća na mesto sa kojeg je poneo mnogo radosti. Predviđanja su da će posle devet godina opet zagrejati srca publike i pružiti im pravi muzički šou, onako kako je to uvek radio spajajući klasičnu i pop muziku.

Kurir.rs

Bonus video:

05:35 OVO NIKO NIJE ZNAO O JELENI TOMAŠEVIĆ! Goca Tržan OTKRILA drugu stranu pevačice: Može da bude VEOMA NEZGODNA! Voditeljka zanemela