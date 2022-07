ATMOSFERA SA BOČELIJEVOG KONCERTA POD VEDRIM NEBOM: Brojne poznate ličnosti uživaju u vanvremenskim arijama! (VIDEO, FOTO)

Tenor Andrea Bočeli (63) je počeo svoj nastup Beogradu na vodi, u okviru Belgrejd River Festa.

On je na izašao na i pustio svoj glas samo kako on ume. Bočelija su do scene dopratili njegovi saradnici.

foto: Nemanja Nikolić

Koncertom podeljenim u dva dela diriguje Marčelo Rota. Čuvenog pevača prati više od 80 muzičara Simfonijskog orkestra RTS. Bočeli je nastup otvorio poznatim numerama iz opusa klasične muzike, poput onih iz opera "Rigoleto" i "Toska", a kako je sve to izgledalo, pogledajte u nastavku.

foto: Nemanja Nikolić

Fado kraljica Mariza je u prvom redu.

foto: Nemanja Nikolić

Brojne poznate ličnosti su se pojavile na kocertu legendarnog tenora. Prva gošća mu je sopran Kristina Pasaroju.

. Čast da mu se pridruži na bini dobila je Jelena Tomašević, koja će sa Bočelijem pesamu "Vivo per lei", ali svoj hit "Gde si bilo jare moje". "Spektakl je zatvoren pesmom "Canto della terra".

