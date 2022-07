BATA STOJKOVIĆ JE CELOG ŽIVOTA VOLEO SAMO NJU: Sestra mu je BRANILA da se venča S NJOM, rastavila ih SUDBINA, a ovako je izgledala

Danilo Bata Stojković jedan je od onih glumaca koji su večni i koji su svojim delovanjem ostavili neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji.

Za života se trudio da privatnost sačuva za sebe i da javnost o njoj što manje zna.

Ipak, oni koji su poznavali Danila Batu Stojkovića, znali su da je njegov život bio nezamisliv bez njegove Olge, čuvene inspicijentkinje Ateljea 212.

Njih dvoje su se upoznali, a gde drugo, nego u pozorištu.

- Upoznali smo se u pozorištu, u zgradi Borbe. Ja sam ih sve sa klase prvo preslišavala, a onda gledala njihove diplomske predstave. Počela sam od garderobe, bila razvodnica i došla do scene, a fakultet sam okačila mačku o rep. Najbolji životni fakultet je život u pozorištu, a mi smo tamo bili više nego kod kuće. Venčali smo se posle mnogo godina od kako smo se upoznali i proveli zajedno 35 godina - ispričala je Olga jednom prilikom, a prenele Večernje novosti.

Kako je ona istakla, venčali su se kad je Danilu bilo ozbiljno narušeno zdravlje.

Olga Stojković, legendarna inspicijentkinja Ateljea 212 i supruga Danila Bate Stojkovića, preminula je 10. januara u Beogradu.Olga je bila najveća Batina ljubav. Voleli su se punih 35 godina, a venčali u tajnosti. pic.twitter.com/rg0pk6gfUs — SašaĐ (@SasaDj70) January 12, 2020

- Pred oltar smo stali tek kada se razboleo, a formalnost braka nam ništa nije predstavljala. Bilo je vrlo naporno pratiti ga. Bata je bio veoma privržen porodici, za njega je kuća bila najvažnija na svetu, mada je, moram reći, dugo živeo bećarskim životom. Ali, kad je rešio da se skući i smiri, onda je to poštovao. Govorio je: "Kuća ni zbog čega ne sme da trpi". Veoma je poštovao tradicionalne vrednosti, slavio slavu i Božić i veoma brinuo o braći i sestrama - rekla je Olga Stojković u jednom intervjuu.

Uprkos savetima njegove sestre da sačekaju da se Bata oporavi, on je čvrsto odlučio da se konačno oženi svojom dugogodišnjom životnom saputnicom.

- Dugo smo bili zajedno, ali venčali smo se tek 1991. godine. Njegova sestra, inače pedijatar, zabranila mu je i rekla: "Kad si čekao dosad da se venčaš s njom, čekaj još malo, prvo da ozdraviš i staneš na noge, pa onda izvoli". Moja kuma Nada Pešić i Dragoslav Mihailović i Mihiz bili su nam kumovi. Kada smo izlazili iz Opštine, bilo mi žao Roma koji su govorili: "Kume, izgore ti kesa", a on im je samo odbrusio: "Marš u p... materinu" - prisetila se ona.

Potom su sklopili brak i pred Bogom, takođe u intimnoj atmosferi.

- Posle smo se venčali i u manastiru Vavedenje, a sve smo obeležili tako što smo nas četvoro otišli na ručak. Nikome nije bilo stalo do toga, mi smo to hteli samo da učinimo starima. Nije nam to palo na pamet, njegovi su se ponašali kao da smo u braku, kao da sam snaja, njegov brat zvao me je gospa mala. Možda mu je nešto dunulo kad se razboleo - rekla je svojevremeno Olga.

