DECA MI NISU BILA PRIORITET! Mirjana Karanović nikad iskrenije o NAJDUBLJOJ INTIMI i muškarcima: Nema toga koji bi me pratio

Glumica Mirjana Karanović iskreno i otvoreno je progovorila o svojoj najvećoj intimi, te razlozima zašto se nikada nije udavala, niti imala decu.

- Meni se brak nije desio, samo neke velike ljubavi, iz njih nisu nastala deca. Nikad nisam ispitivala zašto je tako - rekla je ona.

- Prosto nisam osećala da je to prioritet, da je to nešto najvažnije u životu. I evo sad kako se više govori o pravu na izbor... To nije bunt. Dete bi trebalo da ima porodicu, oca i majku - dodala je glumica.

- Kako sam ja tako vrlo zauzeta, i sve ostalo, nema ovde na Balkanu muškarca koji bi to pratio, koji bi to tolerisao, i onda nisam dobila decu, nisu se desila deca - zaključila je ona za "Una" TV.

Mirjana Karanović je nedavno pričala i o strahu koji ima.

- Za mene, kao i za mnoge ljude, postoji strah od odlaska. Mislim da ga nosimo od detinjstva, strah da će nas ostaviti roditelji, a kasnije i neki drugi ljudi do kojih nam je stalo. Različiti strahovi utiču na naše ponašanje i potrebno je mnogo samosvesti i rada kako bismo sprečili da strahovi kontrolišu naše živote. Nekada su mi bili potrebni meseci da prebrodim raskid ili nešto loše što mi se desilo, a danas prepreke savladam za jedan dan - iskrena je bila tada Mirjana Karanović za "Stori".

