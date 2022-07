BRANKO CVEJIĆ JE SUPRUGU VESNU UPOZNAO TOKOM STUDENTSKIH DANA: Svoju privatnost čuvao je od javnosti, ali nije krio da je voli!

Danas nas je nakon kratkotrajne bolesti zauvek napustio legendarni glumac Branko Cvejić koga ćemo, kako je rekla njegova koleginica Milica Milša, zauvek pamtiti po ulozi Baneta Bumbara, iako je imao još sijaset značajnih ostvarenjua.

Iako mnogi znaju sve Banetove uloge i detalje iz glumačkog života, gotovo da niko ne zna ništa o njegovom privatnom životu. Za života nije puno govorio o svojoj intimi, ali se zna da je sa svojom suprugom vesnom proveo preko pet decenija.

Suprugu Vesnu upoznao je još tokom studentskih dana i njihova priča je kao iz bajke. Branka Cvejića proslavila je uloga Baneta Bumbara u čuvenoj seriji „Grlom u jagode“, mnogi ga znaju i kao Listera iz „Porodičnog blaga“, ali on sam nikada nije voleo da se eksponira, ipak jednom prilikom progovorio je o tome:

- Mi smo praktično odrastali zajedno. Počeli smo da se zabavljamo još kad smo krenuli na fakultet i, eto, to se nastavilo toliko decenija. Vesna je doktor nauka, profesor biohemije. Ali nije to loše, zato što sam se, iz radoznalosti valjda, družio sa raznim ljudima, namestilo se tako. Kumovi su mi arhitekte, prijatelj sam sa mnogim glumcima, to je normalno, kao i sa supruginim kolegama doktorima i naučnicima.

Ćerka Bojana i sin Žarko, koje je dobio9 iz braka sa Vesnom, i sami su visokoobrazovani. Oboje su završili muzikologiju. Bojana živi i radi u Briselu, dok se Žarko, koji se školovao u Oksfordu, a doktorirao u Americi, vratio u Beograd.

