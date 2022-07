ŠTA ĆE ONI TU?! OVO JE URBANA SERIJA: Čuveni Tika Špic otkrio NEPOZNATE DETALJE o Branku Cvejiću sa snimanja PORODIČNOG BLAGA

Smrt glumca Branka Cvejića potresla je domaću javnost, a kolege ne prestaju da reaguju na još jedan gubitak koji je domaća kulturna scena doživela.

Predrag Smiljković, koga je proslavila uloga čuvenog Tike Špica u kultnoj seriji "Porodično blago", priznaje da prvi kontakt s preminulim kolegom nije protekao kako bi se očekivalo.

- Potreslo me je kada sam video objavu na Instagramu kod moje drugarice Nele Mihailović. To je bilo pred spavanje i kako je noć, imate više vremena da se setite svega. Naš prvi susret je bio u seriji "Porodično blago", sećam se da je burno reagovao kad nas je video. Rekao je "Otkud oni ovde, ovo je urbana serija?" Posle toga smo ostvarili divnu saradnju, on je bio veliki profesionalac - iskren je u svojoj izjavi za Kurir Smiljković, koji se prisetio i kasnijih saradnji s glumcem.

- Radili smo zajedno i na projektu "Stižu dolari", gde se ja nisam najbolje snašao, a on je meni pomogao, davao mi je prostor, energiju i inspiraciju. Lepo smo se družili, bio je divan čovek. Kada je serija "Stižu dolari" počela da se emituje, ekipa je bila i u Vlasotincu i Crnoj Travi, tada smo sedeli u kafani do kasno i družili se. Takvog Braka pamtim i uvek kada pomislim na njega prvo mi je to veče u kafani u sećanju - završava čuveni Tika Špic.

Glumica Eva Ras takođe žali zbog gubitka kolege.

- Ne znam šta da kažem, obožavala sam Branka. On je najveći glumac, bio je najbolji u seriji "Junaci našeg doba". Ne znam kako ćemo živeti bez njega, neka mu je laka crna zemlja, a mi ćemo ga oplakivati dok smo živi - kaže za Kurir potresena glumica.

Sergej Trifunović oglasio se na Instagramu, gde je otkrio kako će on pamtiti starijeg kolegu.

- Davo, sjatki debeji Cejo. Ne sećam se da je neko toliko roptao na mene, a da sam ga toliko voleo. Sad će tamo prvo Gaga da te pita: "Banko, Oćeš bananu?" Onda će Žuća da te juri za dnevnice. Onda će Glođ da primeti kako više ne moraš da se boriš sa zemljinom težom. Ja sam stigao za života da ti kažem da te volim, i to čak par puta. Bio si ubeđen da te zaje*avam, ali sad znaš koliko sam bio iskren. I zato ne osećam nikakvu grižu savesti. Putuj, debeji, uradio si mnogo više no što misliš da jesi. Ljubi te tvoja nepogoda - stoji u emotivnoj objavi poznatog glumca.

Podsetimo, Branko Cvejić preminuo je juče u Beogradu u 75. godini. Glumcu je, kako su prenosili domaći mediji, pozlilo početkom jula tokom probe u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Cvejić se nalazio u Kliničkom centru Srbije nakon komplikacija sa debelim crevom i vodom u plućima. Cvejić je još od ranije imao problem sa plućima, odnosno sa srcem. Inače, glumac je pre četiri godine imao operaciju na srcu. Doktori su mu tada uradili operaciju na srcu, te mu ugradili i bajpas.

Glumac Branko Cvejić (75) najpoznatiji je po ulozi Baneta Bumbara u seriji "Grlom u jagode", dok ga se mnogi sećaju i po ulogama u ostvarenjima "Bela lađa", "Sinđelići", "Jagoda u supermarketu", "Biće bolje" i drugim.

On je diplomirao glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 1969. godine i od tada je stalni član Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Osim što je igrao bio je i upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta u periodu od 2002 do 2011. godine. Kao gost je igrao u Pozorištu Atelje 212 i Zvezdara teatru.

