ODRASTAO JE U BURŽUJSKOM KRAJU, A SADA IGRA NOVOG TAJKUNA: Marko Grabež pojačanje hit serije, a evo šta je OTKRIO o zapletu

Jednog od najtalentovanijih glumaca svoje generacije Marka Grabeža šira publika upoznala je u seriji "Senke nad Balkanom 2", u kojoj je tumačio lik Božidara Zečevića, inspektora i surovog ubice. Prošle godine igrao je u filmu i seriji "Nečista krv", a sada je u nastavku "Tajkuna", iza koga stoje produkcijska kuća "Fajerflaj" i Telekom Srbija. Na druženju s medijima Marko je otkrio više o svom liku, ali je govorio i o svom odrastanju na Senjaku.

foto: Firefly Production

Šta nam možete reći o vašoj ulozi?

- Igram Dušana Tadina, novi lik u drugoj sezoni. Može se reći da je baš on novi tajkun. Zanimljivo mi je i neobično da sam u toj ulozi, jer je to za mene jedan strani svet.

Na setu snimate s Dejanom Aćimovićem. Da li prvi put radite zajedno?

- S Dejanom prvi put sarađujem. Imali smo danas jednu jako dobru scenu i mnogo smo srećni zbog toga, a s kolegom Bjelom sam uigrani tandem.

foto: Firefly Production

Šta vam je ovde glumački najizazovnije?

- To je svet koji mi je veoma stran i dalek, to su dragičiji načini funkcionisanja. Treba se truditi da se svi povežemo s njima, da nikoga ne tretiramo hladno i na prvu loptu, veštački. Moramo u svakom liku da nađemo nešto što je univerzalno za svakog čoveka. Sa svojim likom sam uspeo da nađem dosta zajedničkih linkova, on je osoba koja je vrlo inteligentna. To je neka druga generacija tajkuna, koja drugačije pristupa zaradi i novcu. On je svojim trudom stvorio bogatstvo. Lik Dušana Tadina donosi svežinu u svet tih magnata. On je više okrenut novim tehnologijama. Ne bih mnogo otkrivao, mogu samo da kažem da će biti vrlo inovativno za našu produkciju i kinematografiju.

foto: Nemanja Nikolić

Da li ste pratili prvu sezonu "Tajkuna"?

- Jesam, onda kad i publika. Pred snimanje sam pogledao samo nekoliko delova koji su me zanimali, nisam se ponovo vraćao jer sam se bavio novom sezonom. Ne bih se vraćao na prethodnu, mislim da je važnije da se oslonimo na drugu sezonu, da ne kopiramo prvu.

Da li ste imali privatno priliku da upoznate takvu vrstu ljudi, jer su oni ipak oko nas?

- Kad odrastate, to je meni super, jer kao klinac ne znate ko će iz osnovne škole postati ko. Pratite odmalena nekog ko će otići u tom pravcu. Odrastao sam na Senjaku i išao tu u školu. Važi za buržujski kraj, ali ima dosta klasnih razlika.

Imate scene s Nadom Šargin. U kakvom su odnosu vaši likovi?

- Ona igra Tijanu Tadin, moju ženu. Starija je od mene.

foto: Firefly Production

Kurir.rs

Bonus video:

04:51 GLUMAC OTKRIO DETALJE ODNOSA BRANKA CVEJIĆA I NJEGOVE SUPRUGE! Veliki prijatelj iznenadio mnoge: BILI SU ZAJEDNO OD ROĐENJA