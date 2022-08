OVO JE PORODICA BRANKA CVEJIĆA O KOJOJ SE MALO ZNA: Skrhani i nemi od bola, prate legendarnog glumca na večni počinak (FOTO)

Branko Cvejić je preminuo prošlog utorka u 75. godini. Njemu je pozlilo tokom probe pozorišne predstave, zatim je prebačen u bolnicu gde se borio, ali tu životnu bitku je izgubio.

On je diplomirao glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 1969. godine i od tada je stalni član Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Osim što je igrao bio je i upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta u periodu od 2002 do 2011. godine. Kao gost je igrao u Pozorištu Atelje 212 i Zvezdara teatru.

Njegov otac bio je operski pevač i profesor Muzičke škole "Stanković" Žarko Cvejić (1907-1994). Branko je iza sebe ostavio suprugu Vesnu, ćerku Bojanu, sina Žarka i jednu unuku.

Suprugu Vesnu upoznao je još tokom studentskih dana i njihova priča je kao iz bajke. Branka Cvejića proslavila je uloga Baneta Bumbara u čuvenoj seriji „Grlom u jagode“, mnogi ga znaju i kao Listera iz „Porodičnog blaga“, ali on sam nikada nije voleo da se eksponira, ipak jednom prilikom progovorio je o tome:

- Mi smo praktično odrastali zajedno. Počeli smo da se zabavljamo još kad smo krenuli na fakultet i, eto, to se nastavilo toliko decenija. Vesna je doktor nauka, profesor biohemije. Ali nije to loše, zato što sam se, iz radoznalosti valjda, družio sa raznim ljudima, namestilo se tako. Kumovi su mi arhitekte, prijatelj sam sa mnogim glumcima, to je normalno, kao i sa supruginim kolegama doktorima i naučnicima.

