EXIT ŠIRI SVOJU PORODICU: Pored matičnog festivala, koji se više od 20 godina održava u Novom Sadu, uskoro i u OVOJ ZEMLJI!

Organizatori Egzit festivala prošle nedelje su najavili pokretanje festivala i u Severnoj Makedoniji, planirano za 2023. godinu. Njemu će prethoditi velika Get Eksajted žurka 7. septembra u Strumici, koja će u ovaj makedonski grad dovesti niz poznatih internacionalnih i regionalnih muzičkih zvezda. Cela lista izvođača i lokacija biće objavljeni uskoro, kao i početak prodaje prvog kontingenta ulaznica.

- Get Eksajted stiže 7. septembra u Strumicu! Obećavamo puno druženja, dobre muzike i lepih iznenađenja. Pozivam sve narode Balkana da dođu u Strumicu, da zajedno otvorimo jedno lepo i veliko poglavlje našeg otvorenog Balkana – izjavio je ovim povodom gradonačelnik Strumice, Kosta Kostadinov.

- Od samog osnivanja Egzita postoje jake veze između Makedonije i našeg festivala, koje održavamo već dve decenije, a sada je vreme da i mi svratimo kod vas! Budući da su spone između naših zemalja neraskidive, upravo zbog istorije i zajedničke kulture, veoma nam je drago što se porodici Egzit događaja napokon pridružuje i Makedonija, a početak ove saradnje je upravo veliki Get Eksajted muzički događaj u septembru u Strumici. Jedna od osnovnih vizija ovog projekta je uvod u kreiranje novog makedonskog festivala sledeće godine, koji će postati nova važna turistička atrakcija Balkana – poručili su iz Egzit tima.

Egzit je najveća organizacija muzičke industrije Jugoistočne Evrope čija je misija povezivanje regiona i promocija mira, kao i brendiranje destinacija i izgradnja njihovog prepoznatljivog festivalskog imidža. Pored matičnog festivala, koji se više od 20 godina tradicionalno održava u Novom Sadu, Egzit je do sada organizovao brojne festivale i velike koncerte, kao što su No Sleep festival u Beogradu, Si Dens i Ada Divajn Avejking u Crnoj Gori, Revolušn u Rumuniji, Si Star u Hrvatskoj, Ehovejvs u Gruziji, Festival 84 u Bosni i Hercegovini, Sanlend na plaži Perla u Bugarskoj, koncerti Robija Vilijamsa i Madone u Beogradu, Red Hot Čili Pepersa u Inđiji i mnoge druge, a s Get Eksajted žurkom i festivalom u 2023. ovoj listi se pridružuje i Makedonija.

