VELIKI INTERVJU MIRE BANJAC ZA KURIR TV! Legenda srpskog glumišta o karijeri, ravnoteži u životu i šta savetuje mladim kolegama

- Ja ću reći da je meni najteže bilo, na primer uveče imaš predstavu, kako da se ja od kuće ujutru do uveče napunim baterije. Sam život je stresan. Radiš sve neke normalne poslove koje radi svaka žena i uvek sam rekla kako ja sad od svih tih poslova do uveče da se napunim. Međutim, pozorišna kultura je pozorišna stvar. Kad sednete u garderobu, postanete novi čovek. Najbitnija je ravnoteža, ja to uvek pričam mladima. Kasno sam stavila neke stvari na papir, a to mi je trebalo na početku. Vidim da mlada generacija nema tu vrstu problema, oni skaču sa jedne televizije na drugu, čak i izbegavaju pozorište - ispričala je glumica za Kurir televiziju.

Ravnoteža je najbitnija, kaže glumica, a potom je i dala savet mladim kolegama da ne trebaju sebe svuda davati, već da se čuvaju.

- Morate naći ravnotežu, šta gde dajete. Postoje stvari koje dobijete kasno. Ne treba svuda sebe davati, ja vidim kako se naši mladi troše na sitno. Oni nemaju vremena ni da se druže ni da vode ljubav. Oni su svaki dan na tri televizije i troše snagu koja će im trebati narednih 70 godina. Čovek koji je jako sretan i zadovoljan uvek, nije srećan. Ponekada i muka dobro dođe - rekla je Mira Banjac.

Težak i naporan rad joj je uskratio mnogo čega, ali uspevala je uvek da prebrodi te teške momente.

- Težak rad mi je uskratio mnogo čega, ali to nije bilo mnogo bitno. Bilo je bolno, bilo je lično, da raspraviš to sam sa sobom. Bilo je teških momenata, ali uvek sam se našla. Nikada nikoga nisam vukla za rukav. Najbitnije je čuvati glavu, jer ako to ne čuvate, gotovi ste. Padalo se, ali se i ustajalo, to je najvažnije. Moj život nije bio lak - ispričala je za Kurir televiziju glumica

